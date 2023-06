Sesión de investidura del Ayuntamiento de Cádiz: Bruno García y la oposición se tienden la mano

El nuevo alcalde de Cádiz y la nueva oposición del Ayuntamiento han estrechado la mano en este arranque del nuevo mandato que acaba de comenzar. Si las primeras intervenciones públicas de cada portavoz de los tres grupos representados en la Corporación son sinceras y reales -como ellos mismos han asegurado- los próximos cuatro años están llamados a ser los del acuerdo permanente, las reuniones constantes, la búsqueda del consenso en todos los asuntos relacionados con la ciudad. Y todo ello pese a la mayoría absoluta lograda por el Partido Popular el pasado 28 de mayo que le otorga la facilidad para tomar decisiones.

En sus primeras palabras como alcalde de Cádiz, Bruno García ha trasladado a la oposición “mi disposición total al diálogo, al encuentro y al trabajo en común por el bien de nuestros vecinos”. “Los gaditanos el pasado 28 de mayo votaron cambio, es evidente; pero ese voto no se puede traducir en exclusión o sectarismo. Esta ciudad no es sectaria, es plural, es diversa”, ha añadido García, firme en su compromiso de “gobernar para todos y gobernar con todos”.

En esa llamada al diálogo ha girado buena parte del discurso de investidura del alcalde, que ha repetido el mensaje constante que viene trasladando desde que fue elegido candidato por su partido. “Soy un convencido de la política del acuerdo y del encuentro, que por cierto suele ser la más difícil”, ha dicho Bruno García, que ha asegurado a Óscar Torres y David de la Cruz que “mi mano tendida es sincera, es un empeño personal y de mi grupo, les espero en el encuentro, en el acuerdo y en el trabajo leal por la ciudad” porque “tenemos retos importantes que afrontar”. “Pero cuando el camino se hace acompañado la cuesta es más liviana y el paso más largo”, ha añadido.

La política del PSOE

Ese guante lanzado por Bruno García lo han recogido los dos partidos de la oposición. Especialmente el Partido Socialista, que según ha asegurado su portavoz Óscar Torres “siempre va a estar en la construcción y no en la bronca política, porque sinceramente creo que si partimos de la mano tendida con el resto de fuerzas políticas, si partimos del acuerdo, saldrá ganando la ciudad”. “Nunca ha sido, ni será la posición del PSOE, la del no por el no, por mucho que ese no por el no y los extremos, sean más fáciles de explicar para quienes practican estas políticas. Pero es que construir sociedades justas e inclusivas, como pretende siempre el PSOE, obliga a tener que trabajar en los matices y en las contradicciones que todos podemos tener y que siempre son más difíciles de explicar”, ha añadido Torres poniendo en valor el papel que ha jugado estos últimos ocho años como llave del gobierno de José María González en muchos asuntos.

De hecho, el PSOE ha recordado una clave: “la realidad del nuevo arco plenario cuenta con la representación de tres fuerzas políticas, algo que debe servir para que sea más fácil llegar a entendimientos para mejorar Cádiz”. Asunto este que sin duda marcará una de las derivas del nuevo escenario que se ha configurado tras las elecciones municipales, dejando atrás una Corporación que contaba con hasta cinco voces diferentes. “Incluso en las evidentes discrepancias ideológicas habrá que buscar puntos de encuentro en los que impere el beneficio de la ciudad por encima de los intereses partidistas”, ha afirmado Torres, que confía en que el desarrollo de este nuevo mandato “no recuerde a las anteriores mayorías absolutas del Partido Popular”.

David de la Cruz, reivindicativo

En la misma línea, aunque más reivindicativo que el PSOE, el líder de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, le ha trasladado al nuevo gobierno que “tanto nuestros teléfonos como nuestra disponibilidad serán accesibles para ayudaros en la difícil y tan hermosa tarea que tenéis”. “Especialmente ofrecemos públicamente esa ayuda en este tiempo de transición, en estos primeros compases y en estas primeras semanas de cambio”, ha añadido De la Cruz, que representa al gobierno saliente, que hoy ha querido recordar “lo complicado que se hace el cambio de Gobierno cuando no existe ni el más mínimo apoyo de la anterior corporación”, lo que supuestamente le ocurrió al Por Cádiz Sí Se Puede de Kichi cuando llegó a la Alcaldía en 2015. “En este nuevo contexto, podéis contar con nosotros y con nosotras”, ha insistido el portavoz al alcalde y su equipo.

En esta línea, De la Cruz le ha prometido a Bruno García una oposición “en la que no encontrarás denuncias constantes en los tribunales, hasta 15, sufrió del Partido Popular quien te antecede en el cargo” dijo en relación a las denuncias recibidas por Kichi y su equipo en estos años (no todas del PP, como ha imputado De la Cruz); una oposición “en la que no encontrarás el no sin argumentos, hasta en tres ocasiones votó tu partido en contra de un pliego de limpieza mientras exigía unas calles más limpias”; una oposición “de la que nunca escucharás de mi boca calificativos como fascista, flojo, cacique, mentiroso o provocador, términos que sí se utilizaron en el anterior mandato y que deben ser ejemplo de cómo no se hace política”. Una oposición “leal y fiscalizadora, aunque se presentaran sin programa y eso complique la fiscalización, tomaremos como base que usted aseguró que gobernará para todos”, ha afirmado David de la Cruz en su primera intervención en el Salón de Plenos.

“Cádiz nos necesita unidos”, les ha trasladado a todos el nuevo alcalde, que ha ampliado esa política que asegura será baluarte de su gestión al resto de administraciones implicadas en la ciudad: Junta, Diputación, Universidad y Estado. “Y pediré diálogo al resto de alcaldes y alcaldesas de las ciudades que formamos parte de la Bahía, porque estoy convencido de que el futuro pasa irremediablemente por una mayor unión de toda la Bahía, por nuestra área metropolitana”, ha afirmado el alcalde, cuyo primer gesto tras recibir el bastón de mando de la ciudad ha sido tender una mano que han estrechado PSOE y Adelante Izquierda Gaditana.

Comienza así el mandato del diálogo, el consenso, los pactos y el acuerdo.