Kichi, una despedida llena de tópicos

Llegó al Ayuntamiento tirando de frases y expresiones muy visuales, asegurando que los gaditanos emigrados volverían cantando por el puente o sintiéndose una especie de Robin Hood que se convertiría en escudo de los ciudadanos para devolver al pueblo lo que San Juan de Dios había hurtado hasta su llegada. Y en el anuncio de su despedida, Kichi ha tirado de tópicos para llegar al corazón de los gaditanos, como si abriera un paréntesis que no debiera ser analizado entre su llegada y su marcha.

El alcalde ha decidido espectacularizar su marcha, emulando al futbolista Piqué y aprovechando ese tirón cinematográfico que en las últimas semanas está teniendo la ciudad por la grabación de varias películas y series. Y en lugar de anunciar que no sigue en una asamblea de Adelante Cádiz o en una rueda de prensa de las que no ha acostumbrado a convocar en estos más de siete años, lanzó en las redes (sus redes, su gran foro) un vídeo de casi cinco minutos de duración en el que el mensaje se mezclaba con imágenes de lo más significativas.

Así, el vídeo comienza con el alcalde entre las piedras de la Caleta -ese inspirador lugar para tantos autores de Carnaval y tan presente en las letras de presentación de las agrupaciones- en pleno mes de noviembre, con vaqueros y americana para recorre luego otro templo del tipismo gaditano como el estadio (abierto expresamente para la ocasión, con él y una de sus asesoras como únicos espectadores), aprovechando también la ocasión para tener un guiño con la reformada plaza de España a la espera de inaugurarse y el monumento de la Constitución de 1812 o una fachada dedicada al hincha conocido como Baguetina y convertido en símbolo de las Brigadas Amarillas.

De estos siete años de gestión ha usado Kichi tres imágenes: la celebración del resultado electoral de 2015, que acabaría dándole la Alcaldía; el desahucio que el equipo de gobierno intentó obstaculizar al poco de tomar posesión; y la entrega de unas viviendas de Procasa. Aprovecha también la ocasión el alcalde para ‘colar’ mensajes visuales como uno de los nuevos autobuses híbridos, la baranda acristalada del Paseo, Valcárcel o los bajos del árbol del Mora sin taxis.

Kichi ha querido rodearse de concejales y asesores en este mensaje de despedida; una apuesta que ha dado lugar a todo tipo de elucubraciones a las que quiso poner fin ayer asegurando que “no es que la gente que esté es la que va a estar y la que falte es la que no va a estar”, sino que fue el día y la hora de la grabación lo que permitió que unos acudieran y otros no al rodaje.

Sí aparecieron los que ya todos reconocen como posibles sustitutos (David de la Cruz y Lola Cazalilla), así como Paco Cano, Lorena Garrón, Montemayor Mures o Demetrio Quirós y buena parte de sus asesores de prensa y administrativos a los que ha querido dar visibilidad. Por contra, no hay señal del personal de Ganar Cádiz (Martín Vila, Eva Tubío, Helena Fernández o Rocío Sáez) ni de otros ediles como Carlos Paradas o José Ramón Páez. Y claro, esto hacía pensar que los primeros seguirán en las filas de Adelante Cádiz y los segundos no lo tienen tan seguro; o que había sintonía particular de Kichi con unos y no con otros. Todo lo cual rechazaba ayer el propio González.

En su alocución, el alcalde opta por tirar también de tópicos, hablando de su participación en el Carnaval cantando esa ya famosa cuarteta ‘Si yo fuera alcalde de Cádiz’ de la comparsa 'Los mendas lerendas' de Jesús Bienvenido y haciendo un alegato muy personal en recuerdo de su padre y de agradecimiento a su madre (que aparece también en el vídeo con la romancera que la parodiaba en los últimos carnavales) y su familia. Y de los días “ingratos” que tiene ser alcalde; y ya puestos, de “querellas mafiosas” (con lo que quiera que sea eso) y de “titulares que tergivesan” (y que se de por aludido el que quiera).

El Kichi actor culmina el vídeo de su despedida con un ‘robado’ ante la fachada del Ayuntamiento mirando a lo que hasta el próximo mes de mayo habrá sido su despacho. A partir de entonces ya no será alcalde de Cádiz, y ya no podrá cantar nunca más esa letra de Jesús Bienvenido que ha recordado en este vídeo. Y al igual que hace él al final del vídeo, la ciudad se pregunta hoy: "¿quién quiere hacerlo?".