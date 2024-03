¿Qué reclama la Policía Local de Cádiz?

La Policía Local vuelve a la carga. La tregua concedida al gobierno municipal a raíz de la llegada de Bruno García, tras ocho años anteriores muy tensos con el gobierno de Adelante, se ha acabado. Ocho meses de nuevo gobierno sin ninguna medida favorable al colectivo policial han sido suficientes para que la plantilla retome movilizaciones o, al menos, se plante nuevamente ante los responsables municipales. Por eso los sindicatos han trasladado ya a los trabajadores que no participen en los servicios especiales que necesita la inminente Semana Santa.

Detrás de este cambio de actitud de la Policía Local está un buen número de reivindicaciones relacionadas con unas precarias condiciones en las que estarían desarrollando su labor los agentes y el resto de profesionales del cuerpo, así como una serie de cuestiones salariales y relacionadas con los horarios y las jornadas de trabajo.

Así, denuncian los dos sindicatos mayoritarios de la Policía Local (UPLBA y SPLCA) que el Ayuntamiento aún no ha abonado los servicios extraordinarios prestados por la plantilla desde la llegada del nuevo gobierno en junio de 2023; unos retrasos que engloban la regata de grandes veleros, la Sail Gp, la Navidad, la Cabalgata de Reyes, el Concurso de Agrupaciones de Carnaval, la fiesta de Carnaval en la calle o la media maratón.

Han propuesto los sindicatos un calendario de pagos de todos estos atrasos; pero “ante esto no tenemos respuesta alguna del equipo de gobierno y no podemos garantizar cuándo se pagarán estos servicios extraordinarios”.

Sin uniformes ni medios técnicos

El vestuario es otro problema que manifiesta la plantilla. “La última vez que llegó ropa de trabajo a Jefatura fue en verano de 2021”, aseguran los sindicatos, que ya hace unos días denunciaban que incluso había agentes que estaban pidiendo ropa prestada a compañeros que han pasado a segunda actividad o se han jubilado. “Seguimos a la espera de la partida que le toca a la uniformidad conforme a los presupuestos municipales, que no se han presentado ni el borrador completo”, explican los sindicatos al respecto, añadiendo un posible contrato menor de 15.000 euros para vestuario que estaría tramitándose y que se considera insuficiente “a la vista de que un chaquetón de motorista vale unos 500 euros o un simple polo azul con damero vale unos 105 euros”.

Más llamativo aún que los problemas con el surtido de uniformes serían los problemas que traslada el sindicato respecto al desarrollo del trabajo de los agentes. Según la denuncia, en la calle se presentan “fallos constantes con la consulta de matrículas”, lo que por ejemplo provoca “que en ocasiones no se puedan consultar seguros de vehículos”, y de antecedentes, porque “directamente el puesto de Central donde se consultaba esto está inactivo desde hace meses”.

Ante esto reclaman “dotar a los policías de las herramientas digitales necesarias, que están a la orden del día, para dar fluidez a la central de comunicaciones y no ralentizarlas con las consultas que bien podría hacer el propio policía”.

En el desempeño diario de los policías se reclama también insuficiencia de medios, que obliga a “estar pidiendo favores a otros municipios” a la hora de realizar “ciertas campañas” o bien “por motivos puntuales y dramáticos”. Así como un mejor suministro de test antidroga, reseñando que “hubo una época que no tenía esta Policía Local existencias o estaban más que contadas”; vehículos nuevos, “escuchando a los que de verdad entienden, ya sean los propios policías o los mecánicos profesionales del propio parque móvil” a la hora de adquirirlos; una reforma de la central de comunicaciones, que aseguran sigue igual y con los mismos medios técnicos y tecnológicos de cuando se inauguró en el año 2001; o grúas disponibles en todos los turnos, informando en este punto que actualmente por las noches no hay servicio de grúa, sino un retén que puede tardar “hasta una hora y media” en prestar un servicio, indicando también la necesidad de contar con una grúa con plataforma “para poder desarrollar el trabajo policial en toda su extensión, ya que nos limitan con ciertos vehículos por no ser las grúas actuales suficientemente aptas”.

Otra demanda de la Policía Local es el arreglo del “estado ruinoso” de la Jefatura, que según denuncian sufre desprendimiento de cascotes, averías de ascensores que dejan de funcionar o falta de sistema de climatización.

A la espera de 25 nuevos policías

La plantilla insuficiente es otra de las reclamaciones ya antiguas de los sindicatos policiales, que piden ahora celeridad en la tramitación del proceso de incorporación de 25 nuevos agentes que según el Ayuntamiento se está ultimando para publicar las bases en el primer cuatrimestre. “Un mes y medio tienen, y ya sabemos cómo van las cosas de palacio”, apuntan los sindicatos.

Entre otros problemas derivados de esta falta de personal, señalan los representantes de este colectivo que “cada vez se alegan más motivos de necesidades del servicio para denegar las peticiones y no poder disfrutar de los días que generan en compensaciones”. Para lo cual plantean o bien que esas compensaciones dejen de darse en días para traducirse en complementos económicos, o bien se refuercen los turnos para permitir que los trabajadores puedan disfrutar de esos días de compensación.