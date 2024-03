La Policía Local de Cádiz no cubrirá los servicios necesarios en Semana Santa

La calma entre el Ayuntamiento y la Policía Local parece haber llegado a su fin. La tregua no escrita que ofreció esta plantilla ante la llegada del nuevo gobierno de Bruno García ha finalizado su tiempo, habida cuenta -según denuncian los sindicatos policiales- de que en estos ocho meses de nueva gestión municipal “no se ha recibido ningún detalle a favor” de este cuerpo que decidió voluntariamente regresar a las playas, cubrir el resto de servicios con normalidad y cesar las movilizaciones.

Todo este escenario, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia policial, ha llegado justo en vísperas de la Semana Santa. Y esta fiesta es la que han colocado en la diana los sindicatos policiales. Tal y como ya se amenazaba hace unos días, la Policía Local no va a cubrir los servicios especiales que requieren las salidas procesionales desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.

Así lo han solicitado de manera conjunta los sindicatos mayoritarios de la Policía Local (UPLBA y SPLCA), que se han mostrado contundentes hacia el alcalde y su gobierno: “Esta Policía Local no debería estar mas del lado del equipo de gobierno”.

Detrás de esta medida hay una larga lista de reclamaciones que no son nuevas pero que no han variado un ápice con la llegada del PP al Ayuntamiento. No en vano, conviene recordar que hasta junio de 2023 la Policía Local ha protagonizado numerosas protestas contra el gobierno de Kichi, renunciando a muchos servicios especiales y no adheriéndose a la petición de cobertura de las distintas fiestas y eventos que acoge la ciudad; como ahora vuelven a pedir los sindicatos.

“Pedimos a todos los compañeros que no soliciten ningún servicio para esta próxima Semana Santa y futuros eventos”, es el llamamiento expreso lanzado por UPLBA y SPLCA a la plantilla policial. Y es que denuncian la falta de pago de las horas extraordinarias acumuladas por los agentes desde el año 2023, la falta de vestuario, los problemas y deficiencias que tienen los medios tecnológicos necesarios para desarrollar la labor policial, o el mal estado del edificio donde se aloja la Jefatura policial; así como reivindicaciones que ya van camino de ser históricas relacionadas con las condiciones especiales de jornadas, descansos y pluses que tiene la Policía y que o bien no se reconocen o bien llevan congeladas desde hace veinte años en algunos casos, según aseguran los representantes de la plantilla.

Por todo ello, la Policía Local no cubrirá el servicio que necesita la Semana Santa precisamente cuando resta una semana para que salga a la calle la primera de las procesiones, la de Servitas el próximo viernes.

Además, los sindicatos ya advierten de que esta medida de no cubrir servicios extraordinarios se mantendrá más allá de la Semana Santa “hasta en cuanto no se tenga fecha para el abono lo de adeudado y se empiecen a escuchar algunas de las justas y legítimas reivindicaciones”. Una amenaza que, entre otros servicios y eventos, vuelve a poner en el aire la presencia policial en las playas de la ciudad este próximo verano (teniendo en cuenta que precisamente la temporada de playas se inicia el mismo Domingo de Ramos), un logro del que presumía el alcalde justo al día siguiente de tomar posesión de su cargo.