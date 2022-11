Kichi sobre su salida: "Es importante que la gente entienda que no se puede vivir de la política"

El alcalde de Cádiz se enfrenta este jueves a su primer día después de anunciar que no repetirá como candidato a la Alcaldía. Y tras confirmar esta decisión ha defendido el compromiso que adquirió en 2015 (aunque tras la pandemia se planteó seguir cuatro años más) de estar en la política solo ocho años, porque "era una de las ideas con las que llegábamos, la limitación temporal de mandato y la limitación salarial como vacuna contra todo lo malo que representaba la vieja política frente a la cual nos alzábamos". "Así que llegado el tiempo, es sensato, es honesto y es necesario dar cumplimiento a la palabra dada", ha añadido José María González Kichi en una comparecencia improvisada ante los medios de comunicación.

A título personal, ha confesado su deseo de regresar a su actividad profesional. "Necesito volver al instituto", ha afirmado, poniendo de relieve la importancia "de que la gente entienda que no se puede vivir de la política ni uno puede ser de profesión político".

"Yo vine a la política con las espaldas cubiertas y con un sitio al que volver. En un futuro… no sé. Mi futuro no está escrito. Pero ahora quiero ser docente, ser papá, ser amigo, ser gaditano y seguir siendo un peleón", ha trasladado. Y en esta línea, ha dado prácticamente por cerrada la puerta a volver a ocupar un cargo público en el futuro, "porque es inherente a ese compromiso de estar ocho años consecutivos en política". "No sé lo que va a pasar en el futuro, estaré donde tenga que estar. Pero si pensáis que me voy a presentar a las elecciones de la Junta de Andalucía, a las elecciones al Congreso de los Diputados, al Parlamento europeo… Mi máxima prioridad ahora mismo será, como mucho, a presidente de la asociación de vecinos o de mi bloque", ha llegado a bromear el alcalde sobre posibles responsabilidades políticas futuras.

Eso sí, Kichi ha reafirmado que su vinculación a los movimientos políticos y activistas seguirá siendo fuerte, porque "no puedo vivir sin militar y sin pertenecer a algún colectivo y dar la pelea en una batalla que considere justa". "No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora, porque yo me he fraguado en el apologismo, en el movimiento estudiantil, en el metal, en el movimiento antidesahucios… en un montón de movidas en las que he estado y en las que voy a seguir; la causa saharaui, la causa palestina... Eso forma parte de mí, no lo puedo quitar. Una cosa es quitarse el bastón de mando y otra es quitarse la sensibilidad", ha expresado.