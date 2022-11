Kichi confirma que no se presentará a la reelección como alcalde de Cádiz en 2023

José María González, Kichi, no será el cabeza de cartel de Adelante Cádiz en las próximas elecciones municipales. El alcalde ha escrito una carta a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, a la que ha tenido acceso Diario de Cádiz, en la que comunica su decisión de no presentarse a estos comicios, tras ocho años como alcalde.

Cumple de esta forma su compromiso de limitar a dos periodos su mandato al frente de la Alcaldía. Desde hace meses, sin embargo, la posibilidad de apuntarse a un tercer mandato estaba en la mente de muchos de su entorno, especialmente tras el crecimiento en las encuestas, a nivel nacional, del Partido Popular y el objetivo de esta formación de recuperar el Ayuntamiento que perdió en 2015. Aunque ya este diario adelantó hace semanas la intención de González de cumplir su compromiso de no repetir, lo cierto es que el anuncio definitivo se ha ido dilatando en el tiempo, provocando todo tipo de especulaciones.

En su carta, Kichi deja claro que nunca tuvo dudas de cumplir con este compromiso, asumiendo que se ha ido retrasando la comunicación "para no perjudicar al proyecto de Adelante Cádiz, que seguirá navegando con rumbo firme y conmigo en la tripulación".

Ahora se abre otro periodo: el de la elección del candidato de esta formación para los comicios de mayo de 2023. Hay dos nombres que se vienen planteando desde hace semanas. La concejal de Cultura, Lola Cazalilla, que hoy por hoy tiene la mayor proyección pública del equipo de gobierno, y David de la Cruz, que durante estos años ha sido la mano derecha de Kichi.

Y, tras conocer la decisión del actual alcalde, queda en manos del PP la de acelerar la elección de su candidato, la otra gran incógnita de las próximas elecciones.

José María González defiende, en su misiva, la decisión de limitar el mandato en el Ayuntamiento, con un argumentario ya utilizado en diversas ocasiones. "Siempre he pensado que la política no debería de ser un trabajo, una forma de ganarse la vida, sino un acto de compromiso voluntario. Un acto de amor y generosidad hacia los demás, que tiene obligatoriamente que ser temporal para no dar oportunidad alguna a la vanidad, a la tiranía, a la corrupción".

"En estos tiempos estoy convenido que la honestidad y la coherencia, el valor de la palabra dada, son valores imprescindibles, casi revolucionarios, que debo guardar, que debo legar", comenta.

Defiende también la limitación salarial (durante estos ochos ha mantenido su sueldo como profesor, cediendo el resto a colectivos sociales de la ciudad, a la vez que durante parte de su mandato ha cobrado la nómina como diputado provincial y no como alcalde), y su decisión "por no cambiarme de barrio", lo que provocó un choque con Pablo Iglesias cuando éste compró un chalé de grandes dimensiones en una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid.

La ciudad que dejó el PP

Tras criticar con dureza la gestión del anterior gobierno del Partido Popular, "que ofrecía un modelo de ciudad viejuno y sin aspiraciones", califica en su carta la llegada de su equipo al gobierno de la ciudad como "la oportunidad de abrir las ventanas del Ayuntamiento para que saliera el olor a cerrado, para que entrase aire fresco, luz, colores, todos los colores".

En la carta a los gaditanos, José María González no duda en hacer un análisis muy positivo de la labor de sus gobiernos en ocho años, considerando prioritario "la defensa a ultranza de lo público, los derechos de la ciudadanía y la sostenibilidad".

De esta forma menciona el recorte en la deuda municipal y el pago a proveedores, el aumento de la inversión social, la defensa de los derechos a la hora de tener agua y luz, la puesta en uso de los equipamientos deportivos, la mejora de los servicios a las empresas, el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, y el impulso de proyectos como la Ciudad de la Justicia y Valcárcel.

Asume que "queda mucho por recorrer", desde el empleo a la vivienda pasando por la justicia social, defendiendo el trabajo futuro de sus compañeros.

Frente a la reflexión positiva de lo ejecutado en estos ocho años, pide "perdón por cada vez que no he cumplido las expectativas, por no haber sido capaz de explicar algunas cosas como debiera, perdón si no he hecho lo correcto".

Reconoce que en la gestión política "a veces es muy difícil conciliar intereses contrapuestos". Y aquí menciona, de forma indirecta, varias de las actuaciones que han provocado más polémica con colectivos ciudadanos y, sobre todo, con los socios del gobierno, Ganar Cádiz, con momentos incluso cercanos a la ruptura.

"Queremos niños y niñas jugando en la calle y sin tanto móvil, zonas verdes, aire limpio, pero también queremos aparcar el coche en la puerta de casa para descargar la compra. O nos preocupan las personas sin hogar pero no queremos ver la pobreza del mundo en la puerta de casa. Es difícil elegir entre el ecologismo y la comodidad o entre los derechos humanos y la limpieza", agrega el alcalde.

Tras agradecer a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de formación el apoyo de estos año, utiliza la ironía al referirse a quienes han entrado en conflicto con él: "No quiero olvidarme de dar las gracias a aquellas personas que han intentado desde el minuto primero que nada de esto funcionase. Los conocemos, no hace falta que los mencione. Gracias porque es de vosotros de quien más he aprendido, es gracias a vuestros golpes que me he hecho más fuerte, es gracias a vuestros engaños que he vuelto más listo".

Y tras comprometerse a trabajar hasta el final de su mandato porque "no estoy en retirada, todo lo contrario, concluye su carta afirmando que "cuando miro esta ciudad, sinceramente veo una ciudad mejor de la que me encontré. Hoy Cádiz es una ciudad con rumbo, más abierta, más rica, más diversa, con más futuro. Y claro está que el mérito no es únicamente mío, pero me siento muy orgulloso de haber contribuido a que así sea".