Kichi: "Quiero volver a dar clases y trabajar por Cádiz desde otra trinchera"

José María González inicia el que podría ser su último curso como alcalde de Cádiz. Dice que quiere volver a dar clases, pero que la decisión sobre su candidatura en 2023 está en manos de sus compañeros de formación. En esta conversación con Diario de Cádiz habla de ello, pero también de los proyectos para los próximos meses y la frustración por la falta de apoyo de otras administraciones con la ciudad.

–¿Piensa presentarse a las próximas elecciones?

–Esa decisión no es únicamente mía. Esa decisión ya la tengo tomada y madurada pero la tengo que contrastar con los órganos del partido. El nuestro es un proyecto colectivo, y nuestra forma de hacer política es en colectivo y huimos de las decisiones personales.

Entre septiembre y octubre tendremos nuestro propio proceso interno en Adelante Cádiz, y uno de los temas será el de mi continuidad o no al frente del proyecto y la elección de aquella personas que me sustituya si se estima conveniente que yo no continúe.

–¿La suya es una decisión firme o la pueda cambiar durante este proceso?

–Evidentemente. Yo hace siete años que me debo a un proyecto colectivo y una cosa es lo que yo entienda que debo hacer y otra la que mis compañeros y compañeras entiendan que debo hacer.

Para mi es importante transmitir coherencia, es importante transmitir veracidad, es importante transmitir que hay políticos que cumplen con la palabra dada y mi compromiso fue de ocho años. Dentro de la libertad de la palabra dada, a mi me gustaría volver al instituto a dar clases, que es lo que yo soy. Y seguir en política, seguir militando y seguir con este compromiso de transformar la realidad de la ciudad, pero desde otra trinchera. Eso es lo que voy a transmitir a mi gente; otra cosa muy diferente es lo que mi gente vea y me diga que haga.

–Esta ciudad es muy de personas más que de marcas. Pasó con Carlos Díaz, con Teófila Martínez y con usted. ¿Si usted no repite puede afectar a los resultados de su partido?

–Yo entiendo que no. Algo que hemos aprendido en estos siete años es que una cosa es el sujeto y otra cosa es el objeto. Nos hemos preocupado mucho a lo largo de estos años de transmitir que las ideas son importantes, que los proyectos son importantes y que la ideología desde la que se hacen las cosas es importante, y mucho menos importante e interesante es la persona que lo lleve a cabo, porque al final mi equipo ha estado muy presente en la política municipal en estos años. No he sido un alcalde faraónico por esa voluntad de transversalidad. Mal vamos si depositamos todas nuestras expectativas en un solo personaje. Eso corresponde a la antigua política del siglo XX, y salvo algunos casos como el trampismo, la política camina en otra dirección.

–¿Qué perfil debe tener el o la cabeza de lista de Adelante?

–Creo que las líneas maestras están puestas, y más allá deberá ser un perfil con nuevos aires que siga la senda que hemos iniciado en estos siete años, con una perspectiva de izquierdas, feminista, antifacista, que son los elementos que componen la ideología de este equipo de gobierno.

–¿Cuándo se resolverá el enigma?

–Yo creo como muy tarde en octubre. Un tiempo suficiente para que nuestro proceso interno pueda culminar.

–¿En qué ha cambiado José María González en estos siete años?

–Bueno, son siete años de tu vida. En siete años a uno le da tiempo de curtirse muchísimo, de madurar, de adquirir una visión mucho más amplia, un gran angular de la ciudad de Cádiz que no lo tenía cuando entré. La política me ha enseñado mucho, pero lo que más me ha enseñado es la vida y la vida vivida en estos siete años. Todas las facetas de la vida han compuesto una figura que mantiene la misma ilusión, el mismo hambre por transformar la realidad de tu ciudad, pero desde una perspectiva mucho más amplia.

-No es lo mismo estar en la calle que en San Juan de Dios.

–Claro. Cuando uno entra dentro de los muros del Ayuntamiento comprende los límites pero también adquiere una línea más clara de a dónde quiere llegar. Los límites no son rígidos. Los límites de la política, del Ayuntamiento de Cádiz, se pueden expandir. Y nosotros hemos expandido los muros de lo institucional intentando acercarnos a la gente.

–¿Le ha sorprendido la burocracia, la lentitud administrativa?

–La burocracia no me sorprende porque soy funcionario y he trabajado en la administración. Sí me ha sorprendido la incomunicación entre las administraciones cuando hay un proyecto común para mejorar la situación y la vida de la gente de la ciudad, y me sorprende y me sigue entristeciendo.

Hay algunas administraciones que están absolutamente empapadas de la ideología de un partido y no son capaces de trabajar desde distintas perspectivas, desde esa diversidad en favor de un objetivo común que se supone que es bueno. Le hacen más casos a los problemas de sus sedes nacionales que a los problemas de sus gentes.

-Volvamos a las elecciones ¿Se mantendrá la coalición con Ganar Cádiz?

–Ese es otro de los temas que tenemos que tratar en el proceso interno. En estos siete años hemos forjado una coalición que, evidentemente, tiene sus más y sus menos como todos los gobiernos de coalición. Afortunadamente siempre hemos sabido poner por delante de las pequeñas diferencias, porque al final son diferencias en algo muy concreto, el interés de la ciudad.

–A veces no han sido conflictos tan pequeños.

–Yo no recuerdo ningún encontronazo serio, que haya estado a punto de romper el gobierno. Sí ha habido problemas porque tenemos formas distintas de entender la política. Hay veces que uno hace la política con la gente, otra a pesar de la gente, pero son matices. Yo espero poder renovar esa alianza con los compañeros de Ganar Cádiz.

Dicho esto no quita que quizá sería también interesante en algún momento explorar la vía de presentarse a las elecciones en solitario. Pertenecemos a una fuerza política joven, que pregona un andalucismo de izquierda, muy anclado en el territorio y que quizá, como hicimos en las andaluzas, nos podía interesar medirnos en las elecciones municipales. Pero eso no creo que sea lo más importante ni creo que es lo más urgente. Lo más urgente es renovar programa y presentar proyectos.

A priori me gustaría volver a contar con los compañeros de común. También están los acuerdos pos electorales. Lo que tenemos es no perder las elecciones.

–Martín Vila (Ganar Cádiz) dice que no continuará. Usted está pendiente de su formación. Siempre he pensado que los dos han actuado de pegamento de la coalición. Si no están ¿puede acabar en ruptura?

–Creo que no. A lo mejor imagínate que se llevan mejor. No lo sé (se ríe). Con mis compañeras (de Ganar Cádiz) mantengo una relación muy buena. Más allá de las fricciones del día hemos construido en lo personal una relación bastante sana.

-Usted fue sindicalista en activo y ahora en el Ayuntamiento se ha topado con las protestas de la plantilla municipales.

–Ejercí durante dos años la representación sindical de los profesores. Los conflictos que he vivido (en el Ayuntamiento) a lo largo de estos años han sido de muy diferente calado. Recuerdo conflictos en los que se estaba pidiendo la equiparación salarial de compañeras de la limpieza, a la que el Ayuntamiento de Cádiz por ser mujeres y por ocupar puestos profesionales de poca especialización las tenía absolutamente marginadas.

Junto a ello han sucedido reivindicaciones más corporativistas, sin pensar en lo común, sin pensar en el colectivo, de sindicatos de la Policía Local. Frente a ello yo he mantenido una actitud de respeto absoluto a las reivindicaciones de los trabajadores, y después acompañarlas o no en la medida que entiendo que velan un interés general, que es de lo que el alcalde tiene que ser garante: del interés general de la ciudad.

La Policía debe entender, tal y como se les dijo en esta misma mesa a los representantes de los agentes, que pertenecen a una plantilla municipal y que es su obligación, no la mía, como representantes legítimos de los trabajadores llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas que representan a todo el personal para elaborar una propuesta conjunta. Propuesta que nosotros avalaríamos sin ningún tipo de pega. Lo que ocurre es que en esta mesa sólo se han planteado medidas que únicamente beneficiaban a la Policía Local, y yo no puedo consentir eso. Y eso he intentado explicar por activa y por pasiva.

–Cádiz sigue sufriendo el olvido de las restantes administraciones.

–Lo que pasa es que el PSOE se fija en Cádiz cuando gobierna en la alcaldía, y el PP lo mismo. Pero eso pasa en todos los municipios según mi experiencia. Esta gente atienden a los municipios en la medida en la que gobiernan en la ciudad, independientemente de lo que piensen los ciudadanos. Si han elegido a uno que no es de los míos, ni agua. Y eso es antidemocrático, tiránico. Más propio del caciquismo del siglo XIX, que de una democracia moderna. Te quieren castigar tomando la ciudad como rehén por no haberles votado.

-Un abandono que está llevando a la ruina a equipamientos referentes de la ciudad.

–Valcárcel es el ejemplo, o el castillo de San Sebastián. Pero les da igual, lo que a ellos les importa son los votos. Cuál es nuestra tarea ante ello: pelearnos, que es lo que hemos hecho en estos siete años, pelearnos. Arrancar esos compromisos porque no hay nada que hayan traído por propia iniciativa.

–¿Falta una sociedad civil más crítica, más combativa?

–Es importante fomentar una movilización de la ciudadanía y una implicación en la gobernanza política, pero no solo desde el ámbito municipal, sino desde el autonómico y estatal. La ciudadanía debe comprender que no basta con depositar el voto en una urna cada cuatro años. La política se hace todos los días.

En Cádiz tenemos la suerte de tener un tejido asociativo muy vivo, muy abundante. Pero no cabe duda que parece que hay un halo de desánimo, como de hartazgo, que también se ve a nivel estatal.

Es necesaria la movilización permanente de la sociedad para obligar a los políticos a que respondan a las expectativas y que respondan con soluciones a los problemas que tiene la gente.

-La gestión de los contratos de referencia para la ciudad se ha alargado durante años.

–Respecto a la limpieza parece que ha pasado lo peor y en las próximas semanas tendremos un pleno para adjudicar definitivamente el pliego, para tener un servicio de limpieza como nos merecemos.

Respecto al de transporte, hay que tener en cuenta que Cádiz nunca ha tenido un pliego de transporte. Se había hecho de forma irregular renovando el canon de concesión a una empresa durante décadas. Es un pliego caro, complejo, que se ha elaborado teniendo en cuenta principios de sostenibilidad, accesibilidad y principios del cuidado del medio ambiente.

Además se necesitó tiempo para ver lo que hacíamos para abaratar el servicio, optimizar los autobuses, el trazo de las líneas. Ha sido un trabajo arduo y largo en el planteamiento y en la elaboración. La aprobación de estructura de coste le da una rapidez a lo que queda del pliego por lo que mi idea es que antes de antes de que termine el mandato esté ya en la calle y que podemos ver ya algunos autobuses por lo menos en plan piloto.