Kichi no será el candidato a la Alcaldía de Cádiz en las elecciones municipales de 2023

José María González ‘Kichi’ no se va a presentar a la reelección para la Alcaldía de Cádiz en las elecciones municipales que se tienen que celebrar en mayo del año que viene. El alcalde ya se lo ha comunicado a su círculo de confianza y en su plan de ruta estaba anunciarlo al final del verano o principios del otoño.

Kichi había variado en los últimos meses el discurso que siempre había mantenido con respecto a que sólo iba a estar ocho años en el cargo y que, a partir de ese momento, volvería a su actividad profesional como profesor. Sin embargo, sus últimas intervenciones iban en el sentido de que valoraba presentarse de nuevo en el caso de que no hubiera un candidato mejor o que el partido de nueva creación que lidera su pareja Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, así lo requiriera. Así lo dijo taxativamente en una entrevista con aquella frase de “si veo que no hay nadie que lo pueda hacer mejor que yo, evidentemente me tendré que volver a presentar”.

Tras esa entrevista matizó un poco sus palabras y dijo que él también empujaría para que otra persona ocupara su lugar y eso es lo que va a hacer finalmente.

En esta decisión ha tenido también importancia el enorme desgaste que ha sufrido el alcalde para llevar a cabo su labor al frente de la ciudad. Este es uno de los motivos por los que va a poner punto y final a su carrera política cuando tras las elecciones municipales se conforme la nueva corporación municipal.

Esta es una decisión que se va a producir a dos bandas, ya que Teresa Rodríguez, que tiene su escaño en el Parlamento de Andalucía tras ser la cabeza de lista de Adelante Andalucía a la Junta, también va a renunciar al mismo y se va a quedar solo como líder de la formación política.

González y Rodríguez, que tienen dos hijas de muy corta edad en común, ha sido una de las parejas políticas que más han estado en el foco mediático en los últimos años desde la irrupción de Podemos en las elecciones al Parlamento europeo en 2014, y que se multiplicó posteriormente una vez que Kichi accedió a la Alcaldía.

¿Y la sucesión? Esa esta otra derivada que sale de esta decisión que ha tomado el alcalde. La idea de anunciarlo próximamente es para que se pueda dar a conocer con tiempo a la persona que va a encabezar la lista de Adelante Andalucía a la Alcaldía de Cádiz y que, gracias a ello, pueda comenzar a liderar el proyecto.

El plan es que se abra un proceso de primarias para que los propios militantes sean los que elijan al candidato para el año 2023. El preferido por los anticapitalistas es David de la Cruz, periodista gaditano, asesor en el Ayuntamiento de Cádiz y una de las personas de más confianza para Kichi y el equipo de Gobierno. Durante mucho tiempo ha sido el encargado de realizar los discursos del alcalde y también de llevar sus redes sociales. Con este paso pasará de la segunda línea de la política a la primerísima.

Otra de las personas que ha estado bien situada y porque ha sido uno de los principales altavoces del equipo de Gobierno es la actual concejala de Fiestas y Cultura, Lola Cazalilla. Aunque las primarias estarán abiertas a todo el que lo desee, lo lógico es que Cazalilla se integrara dentro de la candidatura de David de la Cruz en un puesto de absoluta relevancia para tratar de obtener un tercer mandato al frente de la ciudad.

En esta ecuación también aparece el nombre de Carlos Paradas, actual concejal delegado de Fomento, y que se incorporó, al igual que Cazalilla, en las elecciones municipales del 2019 y que ha formado también parte del núcleo duro de los concejales del equipo de Gobierno.

Con la incógnita despejada sobre la no continuidad de Kichi, otro de los interrogantes será la fórmula de la candidatura, es decir, si hay confluencia con las otras fuerzas de la izquierda, tal y como quieren sus socios de gobierno de Ganar Cádiz, y Podemos, el partido de origen de Kichi y Teresa Rodríguez. Sin embargo, desde Adelante Andalucía todavía no se ha tomado una decisión al respecto y dudan si ir en solitario.