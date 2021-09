Kichi: “ Yo también empujaría para que otra persona ocupara mi lugar”

'La decisión’ fue el nombre de un documental protagonizado por el futbolista francés Griezmann en el que utilizaba este formato para desvelar la incógnita acerca de si seguía un año más en su club o se iba al Barcelona. La del alcalde José María González ‘Kichi’ va camino de convertirse en algo parecido. Lo que parecía hasta hace unos meses algo seguro porque él se había encargado de decir por activa y por pasiva que sólo iba a a permanecer ocho años en el cargo para no convertirse en un profesional de la política, ahora no está tan claro. Ese argumento lo tiró para abajo cuando hace meses avanzó que valoraba presentarse de nuevo como candidato a las elecciones municipales.

Bien fuera un movimiento estratégico o una realidad, el alcalde viene desde entonces en sus declaraciones públicas dejando abierta la posibilidad de ser el alcaldable por su formación. Este viernes, en unas declaraciones a este periódico venía a matizar lo que dijo un día antes en una entrevista al periodista Fernando Santiago en las que venía a decir que si no había nadie mejor que él, se presentaría de nuevo: “Si veo que no hay un relevo que lo pueda hacer mejor que yo, evidentemente me tendré que volver a presentar”.

Al día siguiente el alcalde matizó un poco sus declaraciones a este periódico y vino a destacar la cualificación de sus compañeros de formación en Adelante Cádiz, algo que podía estar sujeto a interpretación a tenor de las primeras declaraciones.

En este sentido, Kichi dijo que volver a ser candidato a la Alcaldía de Cádiz “dependerá sobre todo y, principalmente, de una decisión colectiva de quienes integran este proyecto”.

A partir de este momento es cuando lanza un guiño al resto de integrantes de Adelante Cádiz al explicar que “soy consciente de que existen compañeros y compañeras muy cualificados, preparados, con unas convicciones políticas muy arraigadas y que pueden encabezar perfectamente este proyecto para que Cádiz siga blindando derechos y sea una ciudad más inclusiva, de todas y todos. Habría magníficos candidatos o candidatas, independiente de mí, si así se decidiera y llegado el caso. Por eso la decisión se encuentra en las manos de todas y todos”.

Y no sólo eso, sino que Kichi afirmó “yo también empujaría llegado el caso y con absoluta honestidad para que otra persona ocupara mi lugar”.

La decisión, en cualquier caso, depende de lo que haga él. Si el alcalde decide ser el candidato no se producirá ningún debate y éste sólo vendrá en el caso de que dé un paso al lado y decida no continuar más de ocho años como había dicho hasta ahora.

Kichi reconoce que “llegado el momento, en el caso de que los compañeros y compañeras me animaran a volver a presentarse, tendría que valorarlo, ya que tengo muy claro que el paso por la institución es una cuestión temporal, que me siento y soy profesor, que en ningún caso quiero ser político profesional”, que es el discurso que había mantenido siempre pero sin dejar abierta la puerta de la reelección.

En las declaraciones a este periódico, el alcalde también deja claro que “evidentemente que voy a a seguir haciendo política toda mi vida más allá de lo institucional. Soy militante. No entiendo la vida sin militancia y compromiso. Siempre fue así y siempre me moverá la necesidad de construir una sociedad más justa y más igual. Pero lo institucional debe ser durante un espacio temporal acotado y limitado. Y ese tiempo, lo decidirán en primer lugar mis compañeros y compañeras y, en segundo, mi contexto y circunstancias personales”.

La candidatura de Adelante Cádiz firmó un código ético ante notario en el que decía que los cargos públicos tuvieran un límite de dos mandatos pero dejaba abierta la puerta a un tercero” siempre que se dé un proceso e discusión o validación orgánica”. Kichi sigue manteniendo la incógnita pero mientras que siga manteniendo la llama de la candidatura, se cerrará el paso a cualquier otra opción.