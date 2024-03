La plaza de San Juan de Dios tiene futuro

Ya está ultimándose el montaje de los palcos en la plaza de San Juan de Dios, que este año estrenan una segunda fila sólo en uno de los laterales de la plaza, en esas decisiones donde se mezcla el miedo al qué dirán con los recortes económicos que siempre impone el Ayuntamiento a la Semana Santa. La imagen que ofrece hoy la plaza –interrupciones de las estructuras por los alcorques al margen– sirve para sacar dos conclusiones claras. La primera es que la segunda fila no entorpece para nada la visión de las cofradías del público que quiera ver la Semana Santa en esta plaza sin usar la carrera oficial. Y la segunda es que viendo las nuevas estructuras, no cabe más que concluir que San Juan de Dios tiene futuro; pero mucho futuro. A poco que vayan ampliándose el número de palcos y mejorando como carrera oficial la conexión de Nueva con Pelota la plaza ganará prestancia y ambiente. Esa segunda fila se puede construir ahora perfectamente al otro lado; y detrás de la segunda cabe también perfectamente una tercera fila de palcos, al margen de los que deben llegar para 2025 delante del Ayuntamiento y frente a estos hasta esa desembocadura en la calle Pelota.

Visto lo mucho que luce lo poco que se mejora (llevamos varios años hablando de esa segunda fila de palcos que ha llegado este 2024 sólo en una mitad de la plaza), cabe esperar que estos estrenos sigan en los próximos años, y que Consejo y Ayuntamiento miren también con esmero otros puntos como Candelaria, Arquitecto Acero o la propia calle Nueva. La carrera oficial tiene un amplísimo margen para seguir mejorando, y una Semana Santa de capital de provincia y que quiere presumir de catalogación turística, tiene el deber de acometer esas mejoras cuanto antes.

El pregón

Hoy se sube al atril Fernando Díaz. Hoy compartirá este cofrade con la ciudad no ya lo que ha escrito entre septiembre y enero, sino lo que tenía guardado desde siempre. Fernando se ha reencontrado estos días con el niño de 13 años que decidió incorporarse a la nómina del Santo Entierro que hoy preside, con el joven que empezó a salir por el Mentidero con la que hoy es su mujer, con el hombre que de manera accidental se metió debajo del paso del Prendimiento (del antiguo, el que hoy procesiona en Almería) y estuvo quince años formando parte de su cuadrilla, con el cofrade que durante tantos años ha sacado a la calle a la cofradía de su madre, primero en la Madrugada y luego en la tarde del Martes Santo. Y es que el pregonero lleva toda una vida ligado a Cádiz, a sus hermandades y a la Semana Santa; haciendo crónicas de las salidas para este periódico, firmando publicaciones especiales de Cajasol o del Consejo, apoyando el nacimiento de nuevas hermandades como la de Salesianos y mostrándose siempre tan dispuesto a colaborar en lo que sea necesario como claro y sincero en sus opiniones (que para eso son suyas). Con tantas vivencias, con tanta cofradía clavada en el corazón de los buenos momentos y seguramente también de los malos, es difícil que el pregonero este mediodía no conecte con el público que llene el Falla ni emocione con lo que tiene que decir. Por eso, por todos esos méritos propios (y otros inconfesables) este Domingo de Pasión la palabra es de Fernando Díaz.

El Huerto

Venció Ignacio Robles el viernes, por lo que asume la tarea de resucitar la hermandad. Para ello, el futuro hermano mayor no solo tiene en la mente varias opciones para rescatar a la cofradía de la parálisis actual y de los problemas permanentes en San Severiano, sino que cuentan que ya ha avanzado algunas gestiones. En concreto, dicen que hay una opción vista en el centro que tendría el visto bueno del responsable del templo; y otra en extramuros que también iría por buen camino y donde, por cierto, la hermandad tendría un nicho de posibilidades bien amplio. En caso de confirmarse una de estas dos opciones, buena parte del difícil camino que queda por delante estaría resuelto. Sin ninguna duda, la de extramuros debe ser la más ilusionante y la que potencialmente mejor le viene a la hermandad en todos los sentidos. Esperemos que la carga no sea un lastre a la hora de tomar la decisión (en caso de poder elegir).

Un palio en Jerez

Están solicitando hermandades de Jerez la cesión de un paso de palio para la magna mariana que allí se anuncia para octubre. Y es que hay interés en que las imágenes marianas jerezanas que no procesionan o que no tienen palio salgan ese día a la manera más clásica de contemplar una Dolorosa en la calle. Varias son las gestiones que se han hecho ya con hermandades de Cádiz para ceder sus pasos de palio para es día. Todas las consultadas han rechazado tal posibilidad, excepto –parece ser– una que ya ha dicho que sí está dispuesta a que el paso de Su Dolorosa procesione por Jerez. En principio, la hermandad que recibiría este préstamo baraja la opción de ejecutar una parihuela expresamente para adaptarla al palio gaditano, de manera que debajo no tengan que ir cargadores sino costaleros.

EL DETALLE. Una semana de Amor

La editorial Línea 6 Eme que dirige Carlos Medina ha querido dedicar su revista cofradiera, A Paso Horquilla, al Amor. El Nazareno de San Francisco es el que protagoniza la portada de un nuevo número de esta publicación que el próximo jueves llegará a los quioscos y puntos habituales; otro clásico de la Cuaresma que siempre vuelve al calor de un nuevo Domingo de Ramos. “El mundo y la Semana Santa necesitan mucho amor”, dice Medina para anunciar esta nueva A Paso Horquilla que recoge la actualidad de esta Cuaresma que se acaba y del mundo de las hermandades de la provincia, así como reportajes dedicados a la Patrona, la Virgen del Carmen y la fiesta del Corpus. 212 páginas a color que un año más estarán disponibles (por 5 euros) para los ya habituales lectores.