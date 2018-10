Rafael está en El Puerto/ Fernando se fue a Jerez/ los dos hermanos por cierto/ con toros de Guadalest/ Pero tengo un cuchillito/ que me ronda la cintura/ en Córdoba Joselito/ con seis toros de Miura/ La madre está dormivela/ son tres clavos de amargura/ los hijos de la Gabriela.Hace unos días, moviendo el dial del transistor, surgió como por arte de magia la copla Los hijos de la Gabriela, a la que corresponden los versos anteriores. ‘La Gabriela’ no era otra que Gabriela Ortega, casada con el matador de toros Fernando Gómez y madre de tres matadores: Rafael, Fernando y José. Este último, el más famosos de los tres, conocido como Joselito ‘El Gallo’, murió en Talavera de la Reina en mayo de 1920 cuando sólo contaba veinticinco años y parecía llamado a ser el dueño y señor del toreo; su monumento fúnebre en el cementerio de San Fernando de Sevilla, obra de Mariano Benlliure, puede ser el de más calidad artística de los existentes en el mismo. Precisamente Joselito ‘El Gallo’ es el autor de la famosa frase “Quien no ha visto toros en El Puerto, no sabe lo que es un día de toros” recogida en una cartela de azulejos de cerámica existente en el callejón de la entrada principal de la Real Plaza de El Puerto, frase que pronunció en una tertulia taurina en San Sebastián en 1916, posiblemente para establecer la forma tan distinta de ver el toreo entre los aficionados del norte y “los de aquí abajo”.La copla describe la angustia de la madre de ‘los Gallos’ cuando alguno de ellos toreaba y que, en ocasiones, se multiplicaba por tres. Pero esa angustia, esa zozobra, de ‘La Gabriela’, ese quedarse en casa rezando hasta recibir noticias de que sus hijos habían rematado la tarde sin sufrir percance alguno, es la misma que han vivido todas las madres de toreros y, muy especialmente, las que han sido cabeza visible de dinastías toreras, casadas con toreros y madre de toreros.

Actualmente, se puede rastrear acerca de cualquier tema y siempre se encuentra algo, por eso centrando la búsqueda en nuestro entorno he encontrado cinco “familias numerosas” que pueden servir de ejemplo:Dolores Bazán, casada con Manuel Martín-Vázquez y madre de los matadores Manolo, Rafael y Pepín. Concepción Garcés, casada con José Vázquez Roldán y madre de los matadores Pepe Luis, Manolo, Rafael y Antonio Vázquez.María del Consuelo Araujo, casada con Cayetano Ordóñez ‘Niño de la Palma’ y madre de Cayetano, Juan, Antonio, Pepe y Alfonso Ordóñez. Carmen Jiménez, casada con Manuel Mejías Bienvenida ‘El Papa Negro’ y madre de Manuel, José, Antonio, Ángel Luis y Juan.Gracia Lucas, casada con Domingo González Mateos ‘Dominguín’ y madre de Luis Miguel, Pepe y Domingo. Hay más madres que sufrieron la angustia del rezo, la espera de la noticia o la llamada de teléfono, aunque la que quedó como ejemplo para la posteridad en las letras de las coplas fue la madre de Joselito, ‘La Gabriela’.