Black Friday socialista

En pleno viernes de ajetreo comercial, de rebajas de productos y ofertas especiales, el PSOE de Cádiz se ha sumado ayer a una especie de Black Friday municipal, comprando las principales propuestas que el equipo de gobierno llevaba al Pleno y que va a poder desarrollar con relativa facilidad, pese a ser asuntos controvertidos. Los socialistas de Mara Rodríguez han confirmado así el cambio drástico respecto a los posicionamientos que hasta ahora mantenían, ratificando el giro de los acontecimientos que durante los días previos al Pleno, no exento de sorpresa, se había producido.

La primera sorpresa de la semana fue la respuesta socialista al planteamiento del equipo de gobierno de cambiar el nombre de una veintena de calles; lejos de ser crítico con la propuesta, entre otras cuestiones por el hecho de no haber redactado aún la ordenanza de nomenclátor que el Pleno aprobó en octubre del pasado año -a propuesta precisamente de los socialistas, que entonces pedían que el estadio no cambiara de nombre hasta no tener esa ordenanza-, el PSOE respondió a esa propuesta anunciando un pacto con el equipo de gobierno que incluso ampliaba la revolución en el callejero con otra decena de vías.

De este modo, el gobierno de José María González ha defendido, en palabras de Demetrio Quirós, la eliminación de nombres “franquistas” de las calles, así como de “negreros que se enriquecieron con el tráfico de personas” (en referencia al Marqués de Comillas, pese a que el contratista de esclavos fue su padre, que sí conserva calle en Cádiz, y no el de la Alameda) o de alguien “que promovió la exterminación del pueblo gitano" (por el Marqués de la Ensenada). “No se merecen un sitio en nuestras calles”, insistió Quirós.

Con la ausencia del PP en el debate y votación de este punto, la única calle que ha recibido la unanimidad de la Corporación en su nueva nomenclatura ha sido la glorieta Miguel Ángel Blanco, que bautiza la rotonda de acceso a la ciudad desde el segundo puente. Las otras 26 se resolvieron, casi todas, con la abstención de los concejales de Ciudadanos y el no adscrito, Domingo Villero.

Los pisos turísticos

La segunda sorpresa de la semana tiene su diana en la limitación que desde julio del pasado año persigue el equipo de gobierno para la proliferación de alojamientos turísticos en la ciudad. Desde un principio Adelante Cádiz buscó el respaldo de un PSOE que durante todo este tiempo ha venido rechazando el planteamiento que en San Juan de Dios lidera Martín Vila, y en contra de la posición mantenida durante los 16 meses anteriores, horas antes del Pleno de este viernes anunciaron los socialistas que finalmente apoyarían la medida que, entre otras cuestiones, dará lugar al establecimiento de una moratoria de un año en el que no se concederán licencia para ningún tipo de alojamiento en la ciudad. “Bienvenida, señora Rodríguez, al sentido común”, le espetó Vila durante el debate a la portavoz socialista.

Ha defendido el concejal de Urbanismo que el Ayuntamiento no permanezca al margen ante los problemas de acceso o la conservación de una vivienda, algo “que viven miles de vecinos”, y ha trasladado el convencimiento de “mantener la identidad, porque cuando no se garantiza el derecho de ciudad, un turismo sostenible y sostenido, perdemos la identidad de Cádiz”. Y pese a agradecer al PSOE su apoyo, ha lamentado el retraso de 16 meses respecto a la primera propuesta planteada en Pleno, responsabilizando a los socialistas de la pérdida de 700 viviendas que se han convertido en fines turísticos (VFT) y el desarrollo de 20 proyectos de apartamentos turísticos en este año y pico.

La portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, ha insistido en las razones que han motivado ese cambio de opinión de los socialistas entre julio de 2020 y noviembre de 2021, que ya había adelantado días atrás a este periódico. La inclusión de las VFT en la regulación del PGOU, la excepción de las fincas con grado 0 y 1 en la limitación de alojamientos turísticos, la moratoria en base a la normativa actual, o la considerable reducción del posible lucro cesante derivado de las medidas hoy aprobadas han sido argumentos de peso para el PSOE gaditano, que con su apoyo permitió también esta modificación del PGOU que ha empezado ya a tramitarse.

Este cambio de rumbo de los socialistas en el Ayuntamiento lo ha rematado el rechazo socialista a la propuesta del PP de que las bolsas de estacionamiento de la Avenida de Astilleros y de la Plaza de Sevilla vuelvan a ser gratuitas, perdiendo así la regulación actual como zona azul y naranja.

Un cambio sorprendente

Todo ello ha sorprendido tanto a propios y extraños; tanto al resto de grupos de la oposición, que no entienden una postura que incluso ven contradictoria; como al propio equipo de gobierno, que no esperaba este apoyo; tanto a distintos colectivos de la ciudad que también asisten perplejo al desarrollo de esta intensa semana en política municipal, como al propio PSOE de Cádiz, que no escondía días atrás la falta de explicación a la actuación y comportamiento del grupo municipal.

El apoyo visto en el Pleno de este viernes por parte de los socialistas, en esa especie de Black Friday donde el PSOE ha comprado todo lo que vendía el gobierno de José María González, pudiera hacer pensar en un nuevo camino que van a recorrer de la mano los dos partidos de izquierda de la Corporación gaditana, facilitando así la gestión del Ayuntamiento hasta la convocatoria de elecciones en año y medio. Desde el Partido Socialista se rechaza categóricamente esta posibilidad, limitando los apoyos a dos puntos en concreto.

Desde el equipo de gobierno, no obstante, el escenario del Pleno se ve como una nueva oportunidad para “tender la mano al PSOE para hacer una alternativa real de la izquierda en la ciudad de Cádiz”. “Nos encantaría pensar que el PSOE ha aprendido, tenemos esperanza en ello”, han trasladado fuentes del gobierno de González después de comprobar que en la moción relativa a la turistificación “hemos visto que la portavoz socialista ha rectificado, ha reconocido que la propuesta es buena y ha votado a favor”. “Esperamos que hayan aprendido para el futuro”, añaden.