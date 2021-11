Martín Vila agradece el cambio de opinión del PSOE sobre los pisos turísticos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha visto al fin conseguida su aspiración de establecer límites a la expansión de alojamientos turísticos en la ciudad. Después de 14 meses desde que elevara el primer intento, el gobierno de José María González acaba de ver este viernes aprobada su propuesta, gracias al apoyo del PSOE que ayer jueves ratificó la ejecutiva local del partido. De ahí que el concejal de Urbanismo, Martín Vila, haya agradecido públicamente el respaldo. "Bienvenida, señora Rodríguez, al sentido común", le ha trasladado Vila a la portavoz socialista durante el debate.

Ha defendido Vila que el Ayuntamiento no permanezca neutral ante una situación, de problemas en el acceso o la conservación de una vivienda, "que viven miles de vecinos", y ha trasladado el convencimiento de "mantener la identidad, porque cuando no se garantiza el derecho de ciudad, un turismo sostenible y sostenido, perdemos la identidad de Cádiz". También ha lamentado el concejal el retraso de catorce meses respecto a la primera propuesta planteada en julio del pasado año, cuando ya la situación se consideraba grave por los efectos del turismo respecto a la vivienda.

La portavoz del PSOE, por su parte, ha argumentado las razones que han motivado ese cambio de opinión de los socialistas entre julio de 2020 y noviembre de 2021. La excepción de las fincas con grado 0 y 1 en la limitación de alojamientos turísticos, la moratoria en base a la normativa actual, o la considerable reducción del posible lucro cesante derivado de las medidas hoy aprobadas han sido argumentos de peso para el PSOE gaditano, como ya explicó Mara Rodríguez a este periódico hace unos días.

En contra de esta modificación puntual del PGOU se han mostrado Partido Popular y Domingo Villero, que acusan al gobierno municipal de buscar en el turismo la culpabilidad de no construir vivienda pública, o que rechazan el estudio que el asesor del equipo del alcalde, Domingo Visedo, realizó sobre la vivienda en el año 2019. El PP ha rechazado de plano que la ciudad sufra un problema de turistificación, "como han diagnosticado el doctor Vila y el doctor Kichi", en palabras de José Manuel Cossi que no sentaron nada bien al alcalde. "No soy doctor, soy alcalde de la ciudad, Kichi para mis amigos y para quien a mí me de la gana", le cortó tajante González.

Por tanto, hoy comienza la tramitación de ese cambio puntual del PGOU, que entre otras cuestiones supondrá que en el centro de la ciudad no podrá transformarse en hotel ni apartamentos turísticos ninguna finca, salvo las de grado 0 y 1; o que en extramuros las viviendas con fines turísticos se limiten a las plantas baja, primera y segunda.