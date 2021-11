El PSOE de Cádiz ratifica su apoyo a la limitación de pisos turísticos

Luz verde definitiva del PSOE gaditano a la propuesta del gobierno de José María González de establecer límites a la turistificación. El inicio del procedimiento legal que pondrá freno a la proliferación de la construcción de hoteles y apartamentos turísticos en la ciudad va a ser una realidad en la mañana de hoy, 14 meses después de que Adelante Cádiz lo planteara por primera vez, sin recibir entonces el respaldo de ningún concejal de la oposición.

El grupo municipal socialista ya adelantó a este Diario el miércoles su propuesta final de apoyar la moción del equipo de gobierno; decisión que se amparaba en los leves cambios que los proponentes han realizado sobre el planteamiento inicial, permitiendo que sí puedan desarrollarse proyectos de alojamientos turísticos en fincas catalogadas en el PGOU con grado 0 y 1, o estableciendo la moratoria de nuevas licencias durante un año a contar desde la aprobación inicial de esa modificación del planeamiento que este viernes empezará a tramitarse.

Esta decisión fue reafirmada en la tarde de ayer por la ejecutiva local del Partido Socialista, que mantuvo un encuentro con el grupo municipal para adoptar una postura definitiva de cara al pleno de hoy. “Va a haber un voto favorable, porque esta limitación turística estaba en el ánimo del partido y en nuestro programa electoral”, trasladaban ayer fuentes de la ejecutiva local socialista.

Precisamente, desde la ejecutiva se ha querido aclarar que es este órgano el que tiene “la dirección política” del partido, “y no el grupo municipal, que no es un órgano independiente”. Y es que no ha sentado muy bien la actuación que este asunto ha mantenido el grupo que lidera Mara Rodríguez, “al que venimos más de un año reclamando la postura y no la hemos conocido hasta hoy (por ayer jueves) y por la prensa”. “La ejecutiva ya había ofrecido hace meses al grupo que viniera a explicar su posicionamiento”, insisten, recordando que final ha sido la portavoz del grupo “la que solicitó” la reunión celebrada ayer y que ha confirmado que el Ayuntamiento de Cádiz pondrá límites a los proyectos de alojamientos turísticos.