El gaditano Riki Rivera homenajea “al cajón” del compositor en 'Las que nadie quiso'

Lo primero, la aclaración. No hay ningún ánimo revanchista, ni de mala baba, ni de ego dolido ni en el fondo ni en la forma de Las que nadie quiso, el segundo disco del músico y productor Riki Rivera; “al contrario, es todo un homenaje a ese cajón que tiene todo compositor con canciones que nunca han salido de ahí o que salieron pero llegaron de vuelta por diferentes motivos”. “Es un homenaje a los bocetos maravillosos de un cuadro que cuelga de un museo; es un homenaje al camino, a las joyas ocultas”, explica el músico gaditano que, además, acaba de estrenar Mis cuatro gatos, uno de los temas de este compacto que esconde mucho más que su motor principal.

“Efectivamente, en el trasfondo de Las que nadie quiso también hay personas, colectivos, gente con luz brillante que molesta y se quedan a un lado. No gente que nadie quiso sino a las que nadie supo querer por su pensamiento, por su orientación, por la intolerancia o por una sociedad que a veces es cruel”, reflexiona el ganador de un Goya por El Niño y artífice del tema principal, y buena parte de la banda sonora, de la película Operación Camarón.

Pero volviendo al corazón de este disco trabajado “a ratos, a huecos” en el último movido año de Rivera –Operación Camarón, la banda sonora también de Sevillanas de Brooklyn, gira con su espectáculo Nada que no sienta, la producción del próximo disco de David Palomar...–, Las que nadie quiso incluye “cuatro canciones que se compusieron para personas muy concretas pero que vinieron de vuelta, que me dijeron que las reservara y luego nada se supo, alguna guardada e incluso una que sí que la quisieron mucho porque fue compuesta para la boda de unos amigos pero que yo la había dejado sólo ahí”, explica el artista sin querer poner más nombres y apellidos a sus composiciones que volvieron a casa.

Sin embargo, sí confiesa Rivera que hay “sólo una puñalaíta” entre los 9+1 temas que componen su disco. “Cuando todavía estábamos con las restricciones y con los toques de queda, hice un concierto en Málaga. El concierto era a las cuatro y media, encima llovía y, bueno, que a lo mejor tampoco me conocía nadie en Málaga, pero el caso es que fueron unas 20 personas. Pero la verdad que fue muy bien, la gente muy contenta y yo me sentí muy acogido. Pero al otro día, en una red social alguien me puso no sé para que das el concierto si sólo irán a verte cuatro gatos. Oye, me encantó, me pareció una fantasía eso de los cuatro gatos y en vez de sofocarme pues me senté a escribir una canción y me salió eso de Mis cuatro gatos son la cosa más hermosa que han visto mis ojos chigüatos. Así que a ese señor, que tenía una foto de Goku en su perfil, yo le agradezco esa inquina porque a los músicos nos viene de vuelta estas cosas... Al final generas una capa acero sentimental y fluyes, ¿sabes? Porque si algo he aprendido con los años es que hay ante gente así hay que pensar, mira tío, es tu guerra, no es mi batalla”, se sincera.

Mis cuatro gatos es el tema que cierra el disco donde tienen cabida Una vida entera –primer single del compacto–, La indirecta, Silenciosamente, El otro lado, Quién te iba a decir, Artículos de lujo, La chica del Zara y Rabito de pasa, además del bonus track Prueba de fuego, el tema que Rivera ha hecho para el programa televisivo La última tentación y en el que cuenta con la voz de Bei, “una artista maravillosa de 22 años con un talento brutal y que expulsa luz; de hecho ahora mismo estamos trabajando en su próximo disco”, adelanta el gaditano que aparte de su carrera en solitario prosigue con su labor de compositor, productor y arreglista para otros artistas.

“Estoy muy contento con todo el trabajo del último año, exultante, vamos, pero es cierto que el precio es que no he tenido verano, ni tiempo libre, ni he podido disfrutar bien de Cádiz ni de los míos, pero, sin duda alguna ha merecido la pena por todo lo que estamos recibiendo ya no a largo plazo, sino a corto medio plazo”, asegura sin querer hablar de proyectos futuros, “que ya sabes que no es recomendable, que somos muy supersticiosos”, ríe el artista al que pudimos ver en esta semana en El Hormiguero acompañando a la artista María Peláe, con la que está trabajando en su nuevo single.

Sí puede confirmar el artista que habrá concierto presentación de Las que nadie quiso en casa, el 5 de diciembre en el Momart Theatre, “fíjate un lugar en el que no estoy desde el 27 de julio de 1998, concierto de Levantito”, recuerda con mucho cariño el músico aquella aventura, para gloria de la música andaluza, con su hermana Anabel Rivera y su amigo David Palomar. Pero además Las que nadie quiso también se podrá escuchar en el Teatro Avanti de Córdoba (12 de noviembre), en Las Cocheras del Puerto de Huelva (20 de noviembre), en Platea Odeón Imperdible en Sevilla (el 21), en la Sala Barts de Barcelona (el 27), en La Cochera Cabaret d e Málaga (17 de diciembre) y el Teatro La Latina de Madrid (13 de marzo).