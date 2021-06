La triple presencia del gaditano Riki Rivera en el Festival de Cine de Málaga

El guitarrista, compositor y productor gaditano Riki Rivera está estos días en el Festival de Cine de Málaga ya que varias de sus creaciones suenan en tres cintas aspirantes en una de las grandes citas del cine español. Así las comedias Operación Camarón y Sevillanas de Brooklyn y el cortometraje Argumosa 11 cuentan con la música del ganador del Goya por la canción principal de El Niño.

Este 10 de junio, sin ir más lejos, el artista estará en el Cine Albeniz para el estreno de Argumosa 11, un cortometraje dirigido por Daniel Ortiz Entrambasaguas para el que Rivera ha creado su canción original. Un filme que participa en la Sección Oficial de Cortometrajes del 24 Festival de Cine de Málaga ya que ha sido seleccionado dentro de los once proyectos que recibirán las ayudas a la creación audiovisual, que se conceden por séptimo año consecutivo con el objetivo de incentivar y dinamizar la creación audiovisual en Málaga.

Y de trabajar con una nueva promesa a hacerlo con un valor en alza de la comedia española. Y es que Riki Rivera también firma el tema principal de la película Operación Camarón de Carlos Therón (Lo dejo cuando quiera, Es por tu bien) que participa en la Sección Oficial Fuera de Concurso del festival malagueño.

Chico perfecto es el tema compuesto por el gaditano y Violeta Arriaza para la cinta cuya premiere se celebrará en Madrid, en los cines Capitol, en plena Gran Vía, el próximo 23 de junio. Una película que cuenta con un reparto encabezado por Julián López y Natalia de Molina y hasta con un cameo del gaditano.

“Me hizo ser el más feliz del mundo", ríe el gaditano con respecto a su fugaz aparición en la cinta cuando aparece la figura del manager exterior. "La figura del representante que viene a ver qué pasa con este grupazo”, adelanta sobre su relación con Los Lolos, la banda de ficción que jalona la trama de la película.

“La composición para este film tuvimos que dividirla en dos partes importantes. La primera fue la de crear la identidad del grupo. Su sonido, sus canciones y a la vez marcar bien el estilo, mensajes bastos de la forma de componer y escribir del Lolo que es quien escribe las canciones en la ficción. Tuve la suerte decomponer las canciones con Violetta Arriaza. Una joven autora y cantante con mucho talento y mucho gusto para arreglar y producir. Por otra parte hay canciones que están de manera diegética en varias escenas. Sonando en una radio, en un backstage, etc. Es ahí donde hemos dejado muchos mensajes ocultos en la película a modo de protesta, a quien critica el mundo urbano, por ejemplo, al cotilleo, etc. Tuve la suerte de contar con la voz de Luitingo un joven cantante Sevillano con muchísimo arte, currante al máximo, para los dos singles de Los Lolos. La segunda parte del espacio musical de esta película ha sido toda la parte incidental o extradiegética. Hemos creado un hibrido entre los instrumentos orgánicos, cajones, guitarras, palmas, etc., integrándolos en bases programadas con mucho carácter urbano creadas exclusivamente para este film y le hemos sumado con mucho respeto la sinfónica. Creando así algo que identifique a la película a la primera”, detalla Rivera.

Otra banda sonora de Riki Rivera también suena este 9 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga gracias a la película Sevillanas de Booklyn, de Vicente Villanueva (Toc, Toc) que también participa en la Sección Oficial Fuera de Concursodel festival y que llegará a la gran pantalla el próximo 20 de agosto.

Riki Rivera ha estado al mando de la creación de la BSO, en la que ponen la voz Miguel Poveda, (Mundoal revés), Vanesa Martín (Paso a Paso), y el propio Riki Rivera en (Vamos a aprender), canción que dará inicio a la película.

El reparto del filme, donde además de estar Carolina Yuste (ganadora del Goya a la mejor actriz dereparto por Carmen y Lola), Sergio Momo, Estefanía De los Santos, el algecireño Manolo Solo, Canco Rodríguez, María Alfonsa Rosso y Adelfa Calvo, supone el debut cinematográfico del joven gaditano Asier Gago, hijo del carnavalero Ángel Gago.

27 de agosto en Música del Mar

Además de su participación en el mundo del cine, Riki Rivera prosigue con su carrera musical y su gira de conciertos con la que ya tiene cerradas dos citas este año en su ciudad, la primera en el festival Música del Mar.

Así, el tour Nada que no sienta recalará en la ciudad el próximo 27 de agosto en el ciclo estival, mientras que ya el próximo invierno, el 5 de diciembre, el artista estará en concierto en el Momart Theatre.

Nada que no sienta un espectáculo intimo a través de la instrumental, las canciones que ha escrito durante los últimos veinte años y monologa con una guitarra que habla por sí sola. Tres épocas y tres rangos forman este espectáculo.

Primero su faceta como guitarrista solista, que le ha llevado a trabajar con las compañías mas importantes de flamenco, viajar por todo el mundo y culminar con un disco de guitarra flamenca en2018 titulado Estación Khandwa.

La segunda la de compositor y productor para otros artistas, interpretando canciones que ha compuesto para nombres como Ana Belén, India Martínez, Pasión Vega, Antonio José, Vanesa Martin, Aitana, Argentina, Marina Heredia o Miguel Poveda.

Y por último la de cantante y comunicador, desarrollando una serie de canciones nuevas llenas de mensajes y fragmentos recitados con un carácter reivindicativo y revolucionario.