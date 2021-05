Asier Gago: "Me vieron en el cuarteto y les gusté para la película 'Sevillanas de Brooklyn"

Del cuarteto infantil en el que se estrenó en el Gran Teatro Falla 'Marvel no hay más que una', a la gran pantalla. Así, sin más dilación, Asier Gago, hijo del gran cuartetero Ángel Gago, ha logrado un papel principal en la película 'Sevillanas de Brooklyn', del director de 'Toc Toc', Vicente Villanueva.

En este filme que se estrenará el próximo verano en el cine, Asier encarna el papel del Bolo, el hijo menor de la familia de Ana (Carolina Yuste), que es su hermana mayor y la actriz principal de esta comedia romántica llena de enredos y muchas risas que fue rodada en escenarios sevillanos.

"Al músico gaditano Ricky Rivera -encargado de la banda sonora- le dijeron que andaban buscando niños, le habló de mi, me vieron en el cuarteto 'Marvel no hay más que una', les gusté y me llamaron", cuenta un entusiasta Asier, que actualmente cursa primero de la Eso.

"Me dijeron que mandara una grabación y ya me llamaron para la entrevista en Sevilla, en la que estaba muy nervioso, pero no se me notó". "Todavía no había salido de Sevilla -añade-, cuando me anunciaron que el papel era mío y, la verdad, es que no me lo podía creer. Imagina, me quedé loco", dice muy expresivo.

Fue entonces cuando se trasladó junto a su madre a Sevilla el verano pasado, donde estuvo las semanas que duró el rodaje de la película. Una gran experiencia para Asier, de la que sobre todo resalta el gran trato por parte de todos los actores. "Me animaban mucho y me daban consejos de cómo lo podía hacer mejor", asevera de un trabajo totalmente nuevo para él, pero que no se le llegó a hacer pesado, salvo una escena en la que estuvo hasta altas horas de la mañana.

Tanto es así, que sin duda repetiría, "me encantaría protagonizar más películas, aunque el sueño de mi vida es estudiar algo vinculado con el mundo de los animales, que es lo que realmente me gusta". El cine lo tendría como "mi gran hobby", puntualiza.

Su hermano Mario, que junto a él salió en el cuarteto, también ha tenido un pequeño papel en este filme con guión de Juan Apolo y Nacho La Casa y participado por RTVE 1, que cuenta la historia de una joven sevillana harta de su familia y del conflictivo barrio en el que viven. Todo va a peor cuando su madre, para evitar el desahucio, decide engañar a una agencia para acoger en su casa a Ariel Brooklyn, un estudiante afroamericano de familia adinerada, a cambio de 700 euros. A pesar de sus diferencias y de las situaciones esperpénticas que provoca el fraude, Ana y Ariel se verán obligados a convivir bajo el mismo techo. Y algo surge entre ellos.

Junto a Carolina Yuste (ganadora del Goya a la mejor actriz de reparto por 'Carmen y Lola'), también participan en 'Sevillanas de Brooklyn' Sergio Momo ('Élite', 'El vecino'), Estefanía De los Santos ('La peste', 'Grupo 7'), Manolo Solo ('Tarde para la ira'), Canco Rodríguez ('Aída', 'Fuga de Cerebros', 'Operación Camarón'); María Alfonsa Rosso ('La que se avecina', 'La novia', 'Intemperie') y Adelfa Calvo ('El Autor', 'La isla mínima').