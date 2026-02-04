Vuelve a desprenderse el talud de la carretera entre Benamahoma y El Bosque

El tramo de la carretera A-372 de Benamahoma con El Bosque, que sufrió sendos derrumbes la semana pasada y que provocó el aislamiento de la localidad de Benamahoma tras el cierre con la vía hacia Grazalema, volvió a quedar afectado esta mañana ante la cantidad lluvia que soportó la zona a primeras horas del día.

Así, el talud sobre el que se estaba trabajando desde el pasado viernes, se desprendía hoy de nuevo sobre el asfalto, apuntaba la alcaldesa de la localidad, Mamen Fernández. Precisamente, ante el temor de que se dieran episodios como este, la Junta de Andalucía volvía a cerrar ayer por completo (y hasta nuevo aviso) el acceso con El Bosque. La administración autonómica había habilitado unas ventanas temporales (dos horas durante la mañana, y una, por la tarde) de entrada y salida en Benamahoma durante la pasada semana a través de un carril de emergencia. Sin embargo, y ante las previsiones meteorológicas, se decidió que la vía volvería a cortarse, al menos, durante la jornada de hoy.

Por lo demás, y según apuntaba también la alcaldesa pedánea, el municipio no ha sufrido por el momento graves incidencias. Aunque, desde luego, sí que se están dando filtraciones de agua en las casas y en dependencias municipales.

Desde el pasado jueves, Benamahoma ha vivido un escenario de aislamiento casi total por carretera, desde que tuvieran lugar varios desprendimientos en los nodos que la conectan con el resto de la Sierra, a través de El Bosque y Benamahoma. Una circunstancia que, comentaba el alcalde, era esperable a causa del gran acumulado de lluvias que está viviendo la Sierra de Grazalema desde inicios de año, dado que los episodios de derrumbes y cascotes son comunes en esos tramos.

En la Sierra de Grazalema, la jornada de hoy ha sido calificada como de "peligro extremo" desde la AEMET, que ha dado aviso de alerta roja en toda la zona. A las ocho y media de la mañana, Grazalema ya había recogido 200 mm, la cantidad que se esperaba para todo el día del miércoles.