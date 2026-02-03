La alerta corta la carretera a El Bosque y deja de nuevo aislada a Benamahoma

Fenómeno excepcional y extraordinario. Así definen desde AEMET el episodio de lluvias que dará comienzo esta noche y que se espera se alargue durante las jornadas del miércoles y jueves, con especial incidencia en la Sierra de Grazalema.

En estos momentos, la alarma del sistema Es-Alert de Protección Civil sonaba en los móviles de los habitantes de la Sierra advirtiendo de 'Peligro Real' a la población. Un peligro que incide en la saturación del terreno, que se puede traducir en escorrentías imprevistas y derrumbes.

Ante este escenario, desde la Junta de Andalucía se ha comunicado el cierre preventivo de las ventanas de entrada y salida en la carretera entre Benamahoma y El Bosque. Dependiendo de cómo se comporte el talud afectado, se irán anunciando posibles novedades en los próximos días.

Asimismo, y en la misma zona, se procede al cierre de la conexión entre Grazalema y Villaluenga. Igualmente, la reapertura dependerá de la situación del tiempo y del estado de la carretera.

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA: MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Por su parte, el Ayuntamiento de Grazalema informa de la suspensión de actividades municipales, quedando cerrados todos edificios públicos salvo la Casa Consistorial de Grazalema y las Dependencias Municipales de Benamahoma. Además, se cerrarán todas las instalaciones deportivas, los dos cementerios municipales y el Parque de la Memoria en Benamahoma.

También se mantiene cerrada al tráfico de vehículos y peatones la calle Doctor Mateos Gago en Grazalema. El servicio de ayuda a domicilio de la localidad atenderá compras y atención telefónica de compras.

La empresa Básica no prestará este miércoles servicio de recogida de basura en el término municipal.

El Ayuntamiento de Grazalema subraya la importancia de no salir del municipio si no es por razones de urgencia, y recuerda que una alerta de este tipo permite no acudir al trabajo.

Por último, indican desde el Consistorio que se ha acordado con Policía Local, Bomberos, Protección Civil e Infoca un servicio de coordinación de patrullas ante cualquier situación de emergencia, a través del 112.