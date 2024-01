El gran verano de los festivales de música en Cádiz

Cádiz suena cada vez mejor. La provincia gaditana es, por méritos propios, un destino privilegiado y de referencia para la música en directo y 2023 no ha hecho más que constatar una realidad que venía pisando fuerte desde hace años. Acudir hoy a un festival ya no solo supone la manera más directa de disfrutar de los artistas punteros del panorama sonoro; hay algo más allá. Significa, también, degustar una experiencia distinta, que capte los cinco sentidos, que dinamice la economía, con más y mejores servicios en un contexto de incremento de costes y alta demanda de propuestas de ocio y entretenimiento.

La pandemia de Covid, en este sentido, ha supuesto un punto de inflexión en la manera de encarar la organización, promoción y consumo de espectáculos en vivo y un cambio de mentalidad en el negocio de la música, más que asentado y del que nuestra tierra ha tomado buena nota.

A citas de amplio rodaje y que mantienen presencia y esencia como Tío Pepe Festival, No Sin Música, Cabo de Plata, Jazz Cádiz y Jazz Vejer o el ciclo de conciertos Royal Hideaway Sessions, se han ido sumando varias marcas que, rápidamente, han conseguido adaptarse al ritmo de esta “nueva” realidad. Encaran, así, estas jóvenes propuestas un doble propósito a medio plazo y largo plazo: seguir sorprendiendo con nombres inimaginables hace apenas una década por estos lares (Rod Stewart, Simply Red, The Jacksons o The Black Eyed Peas se dejaron escuchar en tierra gaditana este pasado verano) y, al mismo tiempo, evitar romper el frágil equilibrio entre satisfacer múltiples nichos de audiencia y saturar la agenda con carteles similares o, directamente, repetitivos.

El principal reto de los festivales radica en sorprender sin llegar a saturar la oferta

Destaca con claridad entre las mismas Concert Music Festival (CMF). El macroevento de Sancti Petri abarca de manera prácticamente ininterrumpida los meses de julio y agosto y en 2023 ha sido, de nuevo, el gran reclamo del entretenimiento musical en la provincia. El proyecto de Rafael Casillas, que también ha parido propuestas como Cabaret Festival o En La Línea Música, se caracteriza por una inteligente combinación de artistas clásicos y actuales, una interesante lista de DJ y una cartera de servicios VIP y de fuerte componente gastronómico que la convierten en una de las grandes apuestas empresariales para la época estival. En 2024 cumple su VII edición con un cartel por el que ya asoman figuras como Tom Jones, Luis Miguel, Simple Minds, Maná, James Blunt, Camilo, Manolo García o Aitana.

De esta forma de entender el espectáculo en directo como experiencia total también presume Bahía Sound. La apuesta en San Fernando ha calado a fuerza de conjugar música para públicos variados, más enfocada al producto nacional, un entorno privilegiado y una diversificación de servicios, con oferta de restauración e inclusión de un novedoso Beach Club en sesiones diurnas y nocturnas. Según el balance de la organización, en torno a 162.000 personas disfrutaron del evento este año y para 2024 ya suenan, de momento, los nombres de Robe, Rozalén y Antoñito Molina.

El tercer gran foco de las grandes propuestas musicales se sitúa en El Puerto de Santa María. Puro Latino Fest se erige como multitudinaria oferta para jóvenes con los ritmos que se escuchan en plataformas, radiofórmulas y pistas de baile. Con algo más de 140.000 asistentes en su cuarta edición, para el próximo año ya ha confirmado a JC Reyes, RVFV, Saiko y Yandel.