Concert Music Festival y Chiclana, una alianza consolidada

Malas noticias para los difundidores oficiales de bulos, derrotistas confesos y desanimadores profesionales: hay Concert Music Festival para rato y, lo que es más importante, siempre en Chiclana, en ese enclave único que es el poblado de Sancti Petri. "Si me preguntan si hay argumentos para pensar que dentro de diez años el Concert seguirá siendo un proyecto creíble, respondo con un sí rotundo". Quien habla con tanta firmeza es Rafael Casillas, ese sanluqueño de 56 años que toda su vida se ha dedicado a la promoción de conciertos y eventos y que hace ahora cuatro años puso en marcha este ciclo de actuaciones musicales en Chiclana que en este verano ha alcanzado una calidad inimaginable al traer a este rincón de la Bahía de Cádiz a artistas internacionales y nacionales de primer nivel.

El promotor, impulsor y padre de esa criatura denominada Concert Music Festival estuvo esta semana en la sede de Diario de Cádiz acompañado por el alcalde de Chiclana, José María Román. Casillas no es muy amigo de las entrevistas ni de la popularidad. Prefiere siempre quedar alejado de los focos, pendiente de todo lo que concierne al Concert, sí, pero si es en segunda fila, mucho mejor. Pero el motivo de la cita, que no es otro que hacer balance del Concert de este año y hablar de los ciclos de conciertos venideros, le animan a ponerse delante de la grabadora y de la cámara. Y ahí deja claro que está contento con el camino andado en estos cuatro años y por el trato dispensado por el Ayuntamiento chiclanero y por el resto de las administraciones públicas, pero no es conformista y por eso se apresura en dejar claro que el Concert aún no ha tocado techo "porque siempre hay cosas por mejorar".

Eso de que no ha tocado techo puede chirriar a la vista de un último cartel, el de este verano, con el que el Concert se ha puesto a sí mismo el listón muy alto al contar con artistas internacionales de tanto renombre como Marc Anthony, Maluma, Sting o Bryan Adams, entre otros muchos. "El de este año ha sido el Concert que no pudimos celebrar en 2020 por el Covid. Ha sido un ciclo de conciertos excepcional, porque se ha dado el caso de que han coincidido de gira por España muchos artistas, sobre todo latinoamericanos. Al principio teníamos algún temor a que el público se frenara algo por las medidas de seguridad que se impusieron durante la pandemia, pero al final el resultado ha sido magnífico porque nos han visitado más de 200.000 personas. Ha sido por tanto un Concert muy bueno, con un gran cartel que seguro que lo superaremos en el futuro", reflexiona Casillas.

El promotor sanluqueño habla continuamente de "mejoras" en el Concert y de "novedades" que hay que ir aplicando en los veranos venideros "porque si repetimos lo mismo de un año para otros, nos morimos", apostilla. Al hablar de mejoras Casillas no se refiere a las infraestructuras exteriores, algo que no depende de la organización del Concert. No obstante, el alcalde de Chiclana aclara que, aunque en su opinión cada año se ha ido mejorando en los alrededores de los escenarios, "aún podemos avanzar más optimizando el tema de los aparcamientos y mejorando los accesos al poblado de Sancti Petri acondicionando carreteras como las del Molino Viejo, la de La Barrosa o la de Las Lagunas, siempre con la calidad ambiental como objetivo".

La autoexigencia de mejora que se impone el promotor del Concert Music se ciñe más a las estructuras internas de los conciertos (escenarios, decoración, etc.) e incluso en el cartel del festival. "Buscamos dar más cobertura, llegar a todos los públicos, para que el Concert llegue al infinito y más allá. Y eso no se consigue mediante la cantidad, es decir, planteando más conciertos cada verano, sino a través de la calidad".

El matrimonio entre Chiclana y el Concert empezó a consolidarse hace ya más de cuatro años. "Rafa Casillas nos planteó lo de los conciertos, buscamos un sitio en el que no molestar al turismo que quiere dormir, y cuando vio el poblado de Sancti Petri se enamoró del sitio. A partir de ahí todo fue muy fácil", recuerda Román, que añade: "Para el primer verano (el del año 2018) yo contaba con cuatro o cinco conciertos en el poblado, pero Rafa se disparó con 15. Y de ahí a los 40 de este año y, además, con artistazos de primer nivel. Es para estar orgullosos".

Continuidad garantizada Rafael Casillas asegura que hay argumentos para pensar que Concert Music Festival puede seguir siendo una realidad dentro de diez años

El alcalde de Chiclana, que apuesta por que antes o después de cada verano se puedan celebrar eventos de cualquier tipo en este mismo poblado de Sancti Petri, cree que el éxito del Concert Music Festival viene dado por varios factores y entre ellos destaca la buena organización –"cada metro cuadrado del Concert está mimado y el cliente se siente especial y querido allí", dice–, el hecho de que se tengan en cuenta detalles que pueden parecer menores pero que el cliente valora, como por ejemplo la limpieza constante en los servicios públicos, el cartel con artistas de renombre, la promoción del Concert en muchos puntos del país y también el lugar en el que se celebran estos conciertos. "Para que esta iniciativa tuviera éxito era necesario que se desarrollara en un sitio singular, y por eso elegimos el poblado de Sancti Petri. Aquí no importa que la bolsa de aparcamientos esté a 800 metros porque se puede dar un paseo disfrutando de una pasarela que cruza el sistema dunar y viendo el Castillo de Sancti Petri, las marismas, el poblado... En este caso el público no va a un campo de fútbol a escuchar un concierto, va a un sitio mágico", declara satisfecho el regidor chiclanero.

Este argumentario es refrendado por Casillas, quien además desvela que ha recibido ofertas para llevarse el Concert a otras ciudades. "Sí, han venido a verme presidentes de diputaciones y alcaldes pero he rechazado todas las ofertas diciéndoles a todos los mismo, que sólo Chiclana tiene el poblado de Sancti Petri". En este punto, el promotor musical explica que la marca Cádiz "está de moda" y es un atractivo para los artistas, para los patrocinadores de este ciclo de conciertos y para el público que viene de fuera. "Aquí está el poblado de Sancti Petri, la playa de La Barrosa, los hoteles del Novo, la gastronomía, buenos accesos, 45.000 plazas hoteleras en toda la provincia, dos aeropuertos cercanos, los trenes... son muchos atractivos. Cádiz interesa a las marcas que nos patrocinan y si esto no se hiciera en esta provincia y en Chiclana, posiblemente esas marcas se marcharían", explica. Y a renglón seguido tira de humildad al afirmar que el Concert Music "no ha venido aquí a elevar la categoría turística de Chiclana, porque esa categoría ya la tenía de antes. Nosotros hemos venido a prestar un servicio, el de la diversión, que antes no había en este enclave que es sin duda uno de los mejores resorts que hay actualmente en Europa".

Tanto Casillas como Román coinciden en que uno de los puntos fuertes del Concert es que cuenta con el apoyo de las tres principales administraciones públicas implicadas, es decir la Junta de Andalucía (tanto en sus ramas de Medio Ambiente como de Turismo), la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana. "La complicidad de las administraciones es indiscutible. Todas sienten el Concert como algo propio –afirma José María Román– y el orgullo que tenemos los chiclaneros es que hemos logrado que este evento musical no sea una cosa exclusiva de Chiclana sino que se percibe ya como un buen motor del turismo para la Bahía de Cádiz, para la provincia y para Andalucía". Y en este agradecimiento también suman ambos a la Demarcación de Costas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Bomberos y a otras instituciones vinculadas a la seguridad en los conciertos como Protección Civil, Cruz Roja, etc.

La empresa de Rafael Casillas encargada de organizar el Concert Music y otros festivales por toda Andalucía cuenta con una plantilla de 18 trabajadores. Cuando en la primavera se empiezan a levantar las estructuras, la plantilla que se desplaza hasta el poblado de Sancti Petri se eleva hasta unas 60 personas. Y los días grandes de concierto, esta cifra de empleados se dispara hasta las 300 personas.

Como es lógico, a esas alturas del año esta empresa trabaja ya en la preparación del cartel para 2023, pero Casillas deja claro que no puede anticipar detalle alguno todavía. "Habrá novedades, eso es seguro, pero como aún no hay nada firmado, lo que anticipe podría peligrar", se sincera. Eso sí, dice con satisfacción que tiempo atrás elaboró una lista con los 100 artistas internacionales más cotizados "y de ellos ya han pasado por Chiclana una veintena".

Novedad El Concert incorporará este año el 'artista invisible', una iniciativa según la cual se podrá comprar por 25 euros un concierto para el próximo año sin saber aún qué artista actuará ese día

En todo caso Casillas desvela una iniciativa nueva que el Concert pondrá en práctica en el plazo aproximado de un mes y que se denomina 'el artista invisible'. La idea es que cualquier persona pueda adquirir a partir de noviembre por sólo 25 euros la entrada para el concierto que haya un día determinado del próximo verano. Lo que pasa es que comprará esa entrada a ciegas, sin saber el artista que actuará ese día, algo que no se desvelará hasta algunas semanas después de la compra. La organización, que asegura que todos serán artistas de primer nivel, prevé sacar a la venta a través de este procedimiento unas 300 entradas por cada concierto programado, es decir, en torno a las 12.000 en el caso de que el cartel del Concert del próximo verano llegue de nuevo al horizonte de los 40 conciertos.

Y es que Casillas parte de la idea de que el dinero de los patrocinadores es importante para el Concert, así como las ayudas que puedan darle instituciones como el Ayuntamiento chiclanero, pero la clave para él está en el dinero de las entradas. "Sin ese dinero no tendríamos nada que hacer, y la gente paga si se hacen grandes cosas", resume este experto en organización de conciertos que desvela además que el 60% del público que viene al Concert es de fuera de la provincia de Cádiz y que prolongar los conciertos a septiembre no es viable.

El cartel del Concert ha ido variando con el paso de los años, según reconoce Casillas: "En 2018 comenzamos con los conciertos tradicionales, después fuimos manteniendo a unos artistas, quitando a algunos e incorporando a otros. También rechazamos alguna oferta artística que nos llega. Y este año hemos traído a 27 artistas internacionales, incluidos tres DJ, que es una burrada. Ahora podemos decir que ya estamos metidos dentro del circuito de artistas internacionales. Ya existimos, ya quieren venir los artistas a Chiclana y por eso ya estamos hablando con sus agentes para que nos incluyan en sus giras de verano de 2023, de 2024 e incluso de 2025".

El Concert quiere seguir en Chiclana, porque se siente querido, y el Ayuntamiento chiclanero quiere que el Concert siga en su suelo, por el impacto económico que genera y la publicidad que le da al municipio. Por eso hallar una alianza más consolidada resulta complicado.