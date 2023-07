Incertidumbre y optimismo en la industria gaditana

La industria de la Bahía de Cádiz está viviendo momentos muy desiguales en cuanto a las expectativas de empleo. El verano se afronta con incertidumbres y optimismo a partes iguales, dependiendo de los sectores que más empleo generan en Cádiz: el naval y el aeroespacial.

En la industria naval todo son dudas. Al rechazo de la plantilla al Plan Industrial, que ha desembocado ya en movilizaciones en la calle como la vivida en la jornada del pasado viernes, se suma la espera del inicio de los grandes proyectos pendientes como la construcción del BAM-IS en la planta de Puerto Real, que actualmente solo tiene faena relacionada con los proyectos de Navantia Seanergies que el 2022 ha vivido el año de su despegue.

Operarios de las auxiliares de Navantia en Cádiz cortaron el pasado viernes el tráfico que discurre desde la carretera industrial de la capital gaditana hasta llegar al Ayuntamiento por el despido de varios compañeros de una compañía subcontratada, mientras que dentro de las factorías de la Bahía la plantilla de los astilleros se concentraba para mostrar su rechazo al convenio colectivo y al plan industrial que propone la empresa.

En Navantia San Fernando, mientras que ven como se culmina el contrato de las corbetas, cuya última parte del contrato se va a entregar en breve, e iniciar el patrullero para Marruecos, siguen a la espera de que se concreten nuevos proyectos que vengan a suplir el vacío que va a dejar el fin del proyecto con Arabia Saudí.

Menos incertidumbre existe en Navantia Cádiz, dentro de la división de reparaciones, que tiene ya cerrado un importante número de reparación de cruceros y buques.

Las mejores noticias se sitúan en la planta de Airbus en El Puerto, y es que en la industria aeronáutica los vientos soplan de manera favorable para su futuro en la provincia, tras la reciente consumación de la nueva marca Airbus Cádiz, resultante del proceso de fusión de las plantas de El Puerto y Puerto Real.

En la primera semana de este mes de julio la plantilla de la empresa se iba de vacaciones para permitir que se ultimaran los últimos cambios necesarios para comenzar a operar ya como una sola marca, con el beneplácito del comité de empresa de la planta portuense, que ve en el horizonte una etapa de crecimiento.Se van cumpliendo así las etapas del proyecto presentado a finales del pasado año 2022 y que tomará forma definitiva a finales de 2025 o principios de 2026, cuando se hayan implementado las líneas de producción de los aviones comerciales A320, A330, y A350. La planta portuense será además centro de referencia para la fabricación en materiales compuestos y metálicos de componentes aeronáuticos de Airbus Defence and Space, participando además en desarrollos clave de defensa como Eurodrone o FCAS.

Hace tan solo algunos días se confirmaba que la planta Airbus Cádiz será de las factorías españolas más beneficiadas por el contrato que el fabricante aeronáutico ha firmado con la compañía india de bajo coste IndiGo para construir 500 aviones de la familia A320. La planta portuense será la más beneficiada de las españolas por este contrato, ya que en ella se construye el fuselaje de estos aviones.

El aumento del empleo ya está encima de la mesa e incluso se ha abierto un proceso de contratación a nivel nacional, que también se deja notar en la provincia, porque el sector está en plena recuperación.Entre otros objetivos, la estrategia en marcha permitirá mejora el valor tecnológico de la empresa, lo que la hará poder prescindir de intermediarios y escalar en la cadena de montaje, puesto que el producto que salga de sus instalaciones irá directamente a las plantas de ensamblaje.

Airbus continúa además con los trabajos para ampliar la planta portuense, que hasta ahora había estado a la aviación militar. Para ello ampliará en unos 4.000 metros cuadrados la superficie de la planta, unos trabajos para los que ya se han solicitado los pertinentes permisos y licencias tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento portuense, en cuyo término municipal se ubican las instalaciones.

En octubre del pasado año 2022 se creaba una mesa de Planificación Estratégica entre la empresa y el Ayuntamiento portuense para facilitar el proceso de ampliación de la factoría, en el Parque Tecnobahía, sobre una superficie de 4.000 metros cuadrados y con una inversión que supera los 70 millones de euros, con la construcción de una nueva nave de 4.000 metros cuadrados y la adquisición de una parcela anexa de otros 3.000 metros cuadrados.

También desde el pasado 1 de julio José Jesús López Medina es el jefe de la nueva planta de Cádiz, en esta nueva etapa de la empresa en la provincia. López Medina fue director de Airbus Puerto Real y hasta ahora era jefe del Proyecto de Consolidación de Actividades de Airbus en Cádiz.

PUERTO REAL, A LA ESPERA DEL BAM

Uno de los grandes proyectos a la espera de arrancar en Puerto Real es el de la construcción del BAM IS que sigue acumulando retrasos y actualmente se desconoce cuándo se va a producir el tan ansiado corte de chapa que marca el inicio de los trabajos y, por tanto, el grueso de las contrataciones en la industria auxiliar. En noviembre del pasado 2022, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en una visita a los astilleros de San Fernando que el primer corte de chapa se realizaría a mediados de este año.

Sin embargo, tras pasar el mes de junio sin que este hecho se produjese, el comité de empresa de Navantia Puerto Real recibió información de la propia dirección de la compañía en un encuentro del comité intercentros, de que el corte de chapa sería “en una o dos semanas”, algo que tampoco se ha producido hasta el momento.

La última noticia al respecto la dio otra ministra, la responsable de Defensa, Margarita Robles, quien afirmó recientemente durante otra visita a La Carraca que el programa del BAM-IS se encuentra en fase de diseño funcional del buque, la cual está previsto que culmine a finales de 2023. Algo que hace pensar que la llegada de las planchas al astillero no se vea hasta el inicio del próximo aó.

Se espera que la construcción de este buque genere alrededor de 1.100 puestos de trabajo, incluyendo empleo directo, inducido y de industrias colaboradoras, al generar una carga de trabajo de 1,3 millones de horas durante tres años y medio.

También habrá que esperar, en este caso hasta 2025, para que empiecen los trabajos de construcción de los tres buques logísticos para la Flota Auxiliar de la Royal Navy, en los que Navantia participará dentro del consorcio Team Resolute.

En este caso, la participación de Navantia será menor, ya que el Ministerio de Defensa de Reino Unido ha seleccionado al consorcio Team Resolute, que está formado por las empresas de Reino Unido Harland & Wolff, BMT y Navantia UK, filial británica de la compañía española Navantia. El programa, valorado en 1.600 millones de libras esterlinas, facilitará a la Royal Navy una capacidad clave para el aprovisionamiento de su flota, a partir del diseño británico de BMT y con transferencia de tecnología Astillero 4.0 por parte de Navantia.

La construcción de los bloques que conformarán los buques se realizará en los astilleros de Harland & Wolff en Belfast (Irlanda del Norte) y Appledore (oeste de Reino Unido), así como en el astillero de Navantia en Puerto Real. La integración de los buques y sus sistemas tendrá lugar íntegramente en Belfast.

La construcción de buques en el astillero de Puerto Real se limita a estos proyectos militares mientras que no hay nada en el mercado de buques civiles, que es lo que demanda en comité de empresa de Navantia Puerto Real.

EL AÑO DE NAVANTIA SEANERGIES

Sí está siendo el 2023 el año en el que se ven los primeros frutos de Navantia Seanergies, que ha comenzado a desarrollar sus primeros proyectos en el astillero de Puerto Real. Esta unidad de negocio de Navantia dedicada a energías verdes arrancó en el mes de abril la construcción de varios proyectos que, en su conjunto, sumarán casi un millón de horas de trabajo y conllevará, en términos de empleo, unos picos de hasta 800 trabajadores en los próximos meses.

Uno de estos proyectos supone la construcción de dos jackets y sus pilotes asociados para los parques franceses de îles d’Yeu et Noirmoutier y Dieppe Le Tréport. Ello está suponiendo 380.000 horas de trabajo, generando 400 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. El inicio de la construcción, el primer contrato en modalidad EPC de Navantia Seanergies, donde se responsabiliza del diseño y la fabricación de las jackets, se produjo en el mes de abril.

En segundo lugar, el astillero de Puerto Real trabaja ya en el programa para la construcción de cinco piezas de transición para soporte de subestaciones para el mercado de Estados Unidos. Estas estructuras, con un peso total de 2.400 toneladas, suponen 350.000 horas de trabajo y generan alrededor de 200 puestos de trabajo directo, desde que se inició su construcción también en el mes de abril.

En tercer lugar, Navantia Seanergies ya prepara la construcción de una Jacket y sus pilotes asociados para una subestación de corriente continua para un cliente nórdico. Esta jacket supondrá 300.000 horas de trabajo y generará 200 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. La construcción se iniciará el septiembre de 2023 y la entrega está prevista en marzo de 2025.

Aunque los proyectos de esta división van creciendo, desde el Comité de Empresa de Navantia Puerto Real insisten en que estos trabajos “nunca han supuesto el nivel de empleo que se puede desear para un astillero como el de Puerto Real. Sí que es algo que puede complementar la carga de trabajo que genera la construcción de barcos, pero no centrarse solo en eso”.

Y es que, hay que recordar que uno de los principales motivos por los que la plantilla de Puerto Real rechazó de forma mayoritaria el Plan Industrial que se sometió a votación el pasado 29 de junio fue el “rechazo de la empresa a la construcción naval civil”. Según el presidente del comité de Puerto Real, Juan Escamilla, en el Plan Industrial rechazado se vio “lo que nos temíamos: la empresa, sin dar más explicaciones, dice que la construcción de buques civiles no es rentable, pero no nos explican esa falta de rentabilidad y eso no nos vale como respuesta”.

Calma tensa en La Isla

En las instalaciones de la antigua Bazán en La Isla la actividad ha vuelto a los talleres con el inicio de la construcción del patrullero de altura para Marruecos que estaba previsto. El corte de chapa del lunes dio el pistoletazo de salida –la parte de ingeniería y acopio de material llevaba tiempo desarrollándose, eso sí– a un encargo que viene a compensar la reducción del trabajo en el astillero isleño.

Las perspectivas de futuro -para dar contenido a la última incorporación del plan industrial ya extinguido- serán buenas si se confirman con contratos firmes las previsiones, porque con la última de las cinco corbetas que se han realizado para la Marina de Arabia Saudí en la última fase antes de ser entregada, la preocupación en la plantilla era evidente. Ni el anuncio del Gobierno de la incorporación de personal para los próximos años (en todos los centros de trabajo) para atender la carga de trabajo contemplada había calmado esas dudas.

Por el momento, la plantilla, también el comité de empresa, desconoce más datos sobre las noticias de la aprobación de la compra de dos nuevos BAM para la Armada por 550 millones, especialmente en lo referente a qué astillero de la compañía se hará cargo de su construcción. Tampoco hay información sobre los dos buques hidrográficos (y un oceanográfico) que en diciembre el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, afirmó que fabricarían en la Bahía de Cádiz para la Armada española, aunque ya entonces adelantó que tardaría en entrar en producción al tratarse de diseños completamente nuevos.

Los buenos resultados del acuerdo con Arabia Saudí motivaron que se firmara un memorandum para la construcción de cinco buques, en este caso de combate multi-misión, para la Royal Saudi Naval Force. Esa apuesta debía desarrollarse y concretarse en un contrato del que aún se desconocen los detalles, por lo que tampoco repercutirá en la factoría de La Carraca a corto plazo. En el aire sigue –o al menos ninguna parte lo confirma– la construcción de una sexta corbeta.