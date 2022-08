Una noche perfecta con Luis Fonsi en el Cabaret Festival de la Plaza de Toros

Eran las diez y cuarto de la noche del jueves cuando se apagaban las luces de la Plaza de Toros de El Puerto con motivo del concierto de Luis Fonsi dentro del Cabaret Festival, la segunda de las citas del ciclo musical tras el recital de Medina Azahara en la noche del miércoles.

Un reloj proyectado en una gran pantalla reflejaba una cuenta atrás de un minuto hasta que finalmente el artista puertorriqueño salió a encontrarse con su público, que acudió a escuchar los temas del último trabajo del cantante, Noche perfecta, y como no los grandes éxitos que le han acompañado en sus más de veinte años de carrera.

Entre el público algunas caras conocidas, como la de la diseñadora cordobesa Juana Martín, gran amiga de la esposa de Fonsi, Águeda López, que precisamente protagoniza el vídeo de la canción que abrió el concierto, Dolce.

El artista comenzó a cantar acompañado de sus bailarines, dos chicas y dos chicos que se fueron turnando a través de los diferentes temas con el cantante también como integrante de las coreografías.

Los efectos de fuego tampoco faltaron aportando así espectacularidad a la puesta en escena.

Fonsi fue interpretando las canciones de su nuevo disco, en el que aparece acompañado por grandes artistas como Sebastián Yatra en el tema Date la vuelta o Me estoy muriendo, con Rauw Alejandro. "¡Guapooooo!", se escuchaba gritar desde el público. "¿Cómo se siente mi gente linda de El Puerto?", preguntó, tras agradecer el amoroso recibimiento de sus seguidores. "No hay nada como el sur, que viva Andalucía", dijo este enamorado de esta tierra que no en vano está casado con una andaluza.

"Mi nuevo disco se llama Noche perfecta y vamos a hacer todo lo posible porque esta noche también lo sea", dijo, augurando canciones viejas, nuevas y por supuesto "las cortavenas, esas nunca van a fallar".

Llegaba después el tema Se supone, del disco Abrazar la vida, y después la conocidísima Corazón en la maleta, con la que los bailarines lo dieron todo junto a los cinco músicos que acompañaban al cantante en el escenario.

Tras este momento de subidón llegaba la canción Te quiero, del disco Nada es para siempre, que Luis Fonsi interpretó en solitario con su guitarra.

"¿Quién está de vacaciones?", preguntó entonces, para pasar a interpretar el tema del mismo nombre, que fue seguido de Imposible, Party Animal y Perfecta. Llegaba después la festiva Calypso y en ese momento alguien gritó que era su cumpleaños, llevándose de recuerdo el Cumpleaños feliz interpretado por Fonsi.

El artista cantó después Ya lo sabes, de Antonio Orozco, y Elígeme a capella, comenzando un viaje de recuerdo por sus canciones más antiguas, entre ellas su versión de Perdóname, de Camilo Sesto.

Con la canción Bésame, que interpreta en el disco con el también puertorriqueño Mike Towers, enseñó al público a bailar la bachata y tras este momento de baile llegó otro de sus temas más esperados, Yo no me doy por vencido, que dedicó a toda la gente que está atravesando un momento difícil.

Llegaba entonces el momento de presentar a la banda y después el conocido tema No eres tú soy yo, que dejó el ambiente al alza y tras el que los músicos se despidieron, no sin que el público pidiera a gritos la canción Despacito, el hit con el que Luis Fonsi rompió todas las barreras.

Sin hacerse mucho de rogar Fonsi salió de nuevo al escenario y tras interpretar Aquí estoy yo se despidió con su Despacito. Y así, pasito a pasito, suave, suavecito, concluyó el concierto con el lanzamiento de confetti blanco y un público que salía feliz, cargado de buenas vibraciones.