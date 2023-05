Elecciones municipales 2023 en Cádiz: El día uno del alcalde Bruno

A modo de pareado, este texto va a ser iniciado. No para contar cómo el candidato popular venció en la batalla electoral, sino para explicar con todos los detalles sabidos los primeros pasos, sensaciones y emociones del candidato elegido. Para conocer, tras lograr la absoluta mayoría, cómo fue el primer día del alcalde (electo) Bruno García.

“A las siete de la mañana ya estaba en planta, desvelado”, arranca a decir el candidato del PP que ha vivido un intenso lunes con viaje incluido a Sevilla para reunirse con la cúpula de su partido y valorar a nivel andaluz el resultado del domingo; una reunión que se repetirá, en este caso a nivel nacional, este martes en Madrid. Antes de viajar a Sevilla, Bruno García tuvo ocasión durante las primeras horas de la mañana de estar “leyendo periódicos y viendo aún los números de anoche y demás dato que no me había dado tiempo a ver con detalle”.

Fue de regreso a Cádiz, ya por la tarde, cuando este periódico pudo compartir unos minutos con el alcalde electo de la ciudad, que tras mirar el móvil confiesa tener aún la friolera de 770 mensajes de WhatsApp sin responder, “y creciendo”; y que en los huecos libres “he estado atendiendo todas las llamadas que he podido”, entre ellas las numerosas entrevistas concedidas a los medios en ese lunes de resaca electoral, feliz resaca electoral para él. “La gente de Cádiz está siendo muy cariñosa conmigo. He recibido mensajes y llamadas de todo el mundo, de la gente de la cultura, de gente que nos ha votado con sensibilidad progresista, muchos mensajes de teléfono que no sé de quiénes son, muchos funcionarios... mucho cariño”, acierta a enumerar García.

De esas llamadas y mensajes, destaca Bruno las realizadas en la noche del domingo a los que serán portavoces de la oposición (los candidatos de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, y del PSOE, Óscar Torres) y la conversación que mantuvo con el alcalde en funciones, José María González, “con el que hemos quedado en vernos en estos días y con el que coincidí en que teníamos los dos el mismo objetivo: querer mucho a la ciudad”.

El candidato del PP no respira euforia, pese al logro de haber llevado a su partido de vuelta al gobierno de la ciudad pasando de 6 concejales a 14, de 13.397 a 23.198 votos. Y tampoco muestra vértigo por la tarea que se le viene encima. “No soy eufórico porque yo he perdido antes, y sé que esto es una etapa. Sí estoy muy contento y muy agradecido, pero lo gordo empieza ahora. Yo no he conseguido nada”, confiesa un futuro alcalde que asegura tomarse esa responsabilidad “muy en serio”, entre otras cosas “porque yo sé dónde voy, tengo muy claro lo que es el Ayuntamiento, y no es fácil lo que queda por delante”.

Bruno García tiene ahora una especie de paréntesis hasta que tome posesión como alcalde el 17 de junio. Y el candidato asegura que no quiere perder un segundo y avanzar todo lo posible en la organización de las cuestiones relativas a su gobierno y al propio Ayuntamiento. Con esa premisa, ha avanzado que la próxima semana quiere reunirse ya con los portavoces de la oposición y que en estos días también se verá con su equipo “para empezar a planificar cosas”. Y ahí la primera hoja de ruta propuesta: “no quiero perder un minuto, trabajar desde el mismo momento de la toma de posesión ese sábado para el mismo lunes tener ya el equipo de gobierno”.

Antes tendrá aún que despedirse del Parlamento de Andalucía -lo que hará en las sesiones convocadas para este miércoles y jueves- y tomarse varios cafés de los prometidos en campaña que le quedaron pendientes y que saldará en estos días. De hecho, este lunes a última hora de la tarde estaba citado con uno de esos gaditanos que ha solicitado un encuentro personal con el ya futuro alcalde, que anuncia que mantendrá esta práctica de reuniones personales con ciudadanos durante estos cuatro años. Y si le queda algo de tiempo, “me gustaría darme un baño en la playa en algún momento, la verdad”.

“Estoy bien, no estoy cansado, pese a que la campaña ha sido muy exigente”, confiesa un ex concejal y parlamentario autonómico que se ha echado sobre sus hombros la responsabilidad de dirigir la ciudad el próximo cuatrienio. Un Bruno García que vivió este lunes su primer día como alcalde electo de Cádiz.