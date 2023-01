Bruno García habilita un teléfono para quedar cara a cara con la ciudadanía

Bruno García, que el jueves fue anunciado como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Cádiz, ha presentado la primera de sus propuestas de cara a la campaña electoral y también para la Alcaldía si finalmente resulta elegido. En su puesta de largo del día anterior dijo que quería ser "el alcalde más social, el que genere más progreso y el mas cercano".

De este modo, en una rueda de prensa celebrada en la plaza de Mina, Bruno García ha anunciado que ha habilitado un teléfono (676 09 76 50) donde todas las personas que residan en la capital pueden ponerse en contacto vía whatsapp para concertar una cita "y yo iré en persona con ellos". En este sentido, el candidato popular ha señalado que puede ser para dar alguna propuesta para la ciudad o alertar de algún problema que haya, "por lo que pueden quedar conmigo para tomar un café, visitar una plaza un barrio o su propio domicilio".

Bruno García ha dejado claro que ésta no es una medida que se va a quedar solo en la campaña electoral, sino que también lo hará si alcanza la Alcaldía: "Vamos a mantener el contacto diario y vanos a habilitar para que, como mínimo, los martes tenga esas reuniones y encuentro para tener esa relación persona a persona".

García ha dejado claro que que se dirige "no sólo a los que a lo mejor pueden pensar que me pueden votar, sino también y especialmente a los que tienen dudas o a los que quieren conocerme y piensan de otra manera".

El candidato ha afirmado que no es un teléfono para llamadas ni para mantener una conversación por whatsapp, sino que a partir de la petición de la cita ya se concertará para verse cara a cara.

Procedencia de Jerez

A preguntas de los periodistas Bruno García ha respondido a las críticas que ha habido sobre su procedencia de Jerez, como hizo la ex parlamentaria por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. En este sentido, Bruno García ha lamentado que "es curioso que esto venga de un partido en el que, en principio, como idea general no quiere fronteras, no quiere barreras y me parece curioso que la primera crítica sea el nacimiento de la persona. En un sinsentido y me parece bastante crítico hacia su propio pensamiento. Si se mirara en el espejo, o que verían no es muy lógico".

García ha recordado que a propia Teresa Rodríguez se presentó a unas municipales como candidata "sin ser de aquí y los tres alcaldes de la democracia ninguno han nacido en Cádiz". Por ello, ha añadido que "uno nace donde le toca y elige donde quiere vivir y a quien quiere dedicar su tiempo y su vida y yo se lo quiero dedicar a la ciudad de Cádiz". El candidato ha finalizado diciendo que "hay un dicho que es que el gaditano nace donde le da la gana. A ver si voy a ser yo el único que no puede nacer en otro sitio".