Bruno García (PP): "Quiero ser el alcalde de Cádiz más social, el que genere más progreso y el más cercano"

"Ser candidato a la Alcaldía de Cádiz es un inmenso privilegio al que voy a responder con dedicación y entrega total. Ténganlo claro desde el principio, desde hoy. Yo estoy aquí para sumar, tengo claro que quiero ser el alcalde más social, el alcalde que genere más progreso, y el alcalde más cercano". Bruno García León hizo su declaración de intenciones sobre su candidatura a la Alcaldía en las elecciones municipales por el Partido Popular, minutos después de que se hiciera oficial su nombre.

En el Paseo Antonio Burgos y con una gran presencia de medios de comunicación, un Bruno García que mezclaba un poco nerviosismo y emoción a partes iguales, relataba algunos de los puntos que le llevan a ser candidato y el objetivo último, ser alcalde de Cádiz: "Voy a poner a las gaditanas y a los gaditanos en el centro de todo. Ganar para servir a ellos, para servirle a ellos, ser útil a mi ciudad. Ofrezco mi dedicación constante y mi afán en llegar a acuerdos que beneficien a los gaditanos. Créanme si les digo que mi experiencia me dice que no existen varitas mágicas pero estoy convencido de que si cada uno hace su parte podemos avanzar mucho más de lo que lo estamos haciendo ahora. Con nosotros el ayuntamiento avanzará como debe hacerse, no como está pasando en estos momentos. Nos comprometemos a ello".

En su discurso ha hablado de lo que quiere hacer pero también de lo que no Por ejemplo, ha asegurado que "el sectarismo y la dejadez vamos a cambiarla por moderación y determinación".

Igualmente ha anticipado y tratando de marcar el territorio desde el primer momento en lo que se refiere a su carácter, que "en esta campaña no vamos a entrar en políticas estériles. Solo vamos a centrarnos en los asuntos que sean buenos para la ciudad de Cádiz. Yo no concibo la política como un ejercicio de rencor y de confrontación con todos aquellos que no piensan como yo. Esa es mi forma de ser y va a seguir siendo así".

Ha dejado claro que va a ser reivindicativo con todos aquellos proyectos que sean buenos para Cádiz ante todas las instituciones, con los grandes proyectos como Náutica, el hospital y otros, pero también con las pequeñas cosas. Para ello ha tirado de una frase que su madre le ha repetido en muchísimas ocasiones: "empezando por lo pequeño se llega a lo grande".

No ha querido concretar el día en el que aceptó ser el candidato a la Alcaldía y ha respondido que su historia empezó en mayo de 2007, cuando formó parte por primera vez de la candidatura de Teofila Martínez al Ayuntamiento de Cádiz.

Ha negado que se haya resistido a aceptar esta designación y ha afirmado que llega en el mejor momento después de haber pasado por concejal del equipo de Gobierno, edil en la oposición, "donde mas he aprendido", y parlamentario andaluz: "En el fondo siempre he querido, lo que pasa es que las cosas van saliendo. Lo que yo no he hecho es moverme para serlo. He hecho mi trabajo y eso es lo que se ha valorado".

Bruno García León ha estado arropado por muchos pesos pesados del PP en la ciudad de Cádiz y en la provincia y por los actuales concejales. De hecho, ha comentado que muchos de los que estaban allí van a formar parte de su equipo. De este modo, afirma que ha aceptado también porque se siente muy arropado y ha dejado claro que éste "es un partido que se encuentra muy unido".

Ha tenido palabras de agradecimiento especiales hacia Juancho Ortiz, el que fuera candidato a la Alcaldía en 2019: "Compañero, amigo y con el que compartido tantas cosas. Con él, y lo quiero agradecer muy sinceramente, porque a él le ha tocado un trabajo muy difícil y lo ha hecho de una manera impecable. Mi máximo reconocimiento y mi máxima admiración a Juancho Ortiz".

También hacia la que fuera alcaldesa durante 20 años, Teofila Martínez: "Por ser la primera persona que me dio la oportunidad de servir a mi ciudad. Teofila siempre ha estado a mi lado. Lo estuvo, lo está y estoy convencido de que lo va a estar. Sin duda para mí un referente fundamental en mi vida".

Se ha acordado de concejal actuales y pasados y otros muchos compañeros, y por supuesto, también de Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, al que ha calificado también de referente. De hecho el modelo Juanma Moreno también es el que él quiere desarrollar en la ciudad, "cuidar mucho a las personas pero también intentar generar desarrollo económico y esa convivencia es lo que hacemos en el PP. Lo hace Juanma Moreno y lo está demostrando y voy en todo en esa línea".

Por último, el nuevo candidato de los populares afirma que a pesar de este desempeño, va a continuar siendo el presidente provincial porque no es incompatible y será parlamentario "hasta que sea elegido alcalde". En este caso, lo dejaría porque la ley lo impide pero también porque quiero centrarme al cien por cien en la ciudad de Cádiz".