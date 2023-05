Bruno García, próximo alcalde de Cádiz: "La ciudad ha demostrado que quería un cambio"

Noche de muchísimas emociones en la sede del Partido Popular en Cánovas del Castillo. Tras muchísimos momentos de tensión viendo que el proyecto de Bruno García podía morir en la orilla ante la suma del bloque de izquierdas para llegar a la mayoría, cuando se ha pasado a los 14 concejales con el 90% escrutado se ha desatado la euforia entre los militantes y la candidatura.

Bruno ha seguido la última media hora del recuento siguiendo los resultados en la pantalla de televisión situada en el patio y a la vista de todos. Pese a que en ese momento se ha desatado la locura, Bruno García pedía mucho calma porque él ya sabía lo que era que los resultados cambiaran en el último momento. Cuando se ha cerrado al cien por cien, gritos de campeones y muchísimos abrazos para el que va a ser alcalde de la ciudad para los próximos cuatro años.

En la rueda de prensa que ha dado ante los numerosos medios de comunicación, un Bruno en el que se le veía en la cara la emoción vivida un rato antes, ha llegado a romperse cuando ha hablado de su familia, aunque ha sido una comparecencia con una actitud moderada como es su personalidad.

Tras dar las gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los apoderados e interventores de todos los partidos, a los medios de comunicación, a toda la gente que ha votado y a sus compañeros, Bruno García ha sido claro con el resultado electoral que le da la mayoría absoluta: "Hoy la ciudad ha demostrado que quería un cambio y tengan claro que el cambio ha llegado, con nuevos vientos, nuevos retos y problemas a los que vamos a darle soluciones".

El que va a ser alcalde ha asegurado que a partir de este lunes "se abre un proceso de diálogo con los otros dos partidos, con los otros portavoces con los que tengo buena relación y quiero que eso se traduzca en algo bueno para Cádiz. Van a tener la mano tendida para sacar las cosas de Cádiz adelante".

En este sentido, se ha ratificado en que "dije que iba a gobernar así y lo voy a hacer así. Voy a gobernar para todos y con todos y lo vamos a hacer con mucha determinación".

El ganador de las municipales en Cádiz ha querido dar las gracias a todos los que han confiado en su proyecto político "pero que sepan que nosotros también vamos a gobernar para su beneficio. Vamos a ser cercanos, sociales y vamos a generar más progreso".

Con respecto a la evolución que ha tenido la noche donde en muchos momentos no alcanzaban el concejal 14, "sabíamos que los bloques eran 14-13 y esto podía pasar. Al principio empezamos con el 14 y luego ha ido cambiando. Lo hemos peleado hasta el final y se ha dado. Lo que les he pedido es que fuéramos prudentes en el resultado y moderados en la celebración. Queremos ser moderado y trabajar por la ciudad".

Una de las primeras llamadas llamadas que ha recibido ha sido la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "Habéis visto que esta semana y meses el presidente me ha acompañado mucho. Tengo muy buena relación con él y hemos trabajado mucho estos dos años, Cuando estábamos al 97% me ha llamado y me ha dicho que le he hecho pasar un día que no veas. Al final Teófila y Juanma me han aportado mucho a lo largo de estos años. Los partidos y los proyectos tienen sentido si aprendemos de todos y yo he aprendido mucho de Teófila y de Juanma".

Para finalizar ha puesto nombre a muchas de las personas que han estado a su lado durante todo este tiempo para que esto se haya hecho realidad, gente que ha estado entre bambalinas como Elena y Chano y otros muchos que han puesto su trabajo al servicio de este proyecto: "Esto solo es el fruto de mucho trabajo y de mucha pasión y amor por la ciudad de Cádiz, Cada unión de ellos han puesto lo mejor de sí mismo para conseguir esto. Solo el trabajo, la dedicación y elcompromiso es lo que hace que una ciudad avance. Eso es lo que vamos a hacer y cumplir en los próximos cuatro años".