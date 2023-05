Bruno García (PP): “Hay dos caminos en Cádiz: seguir como estamos o ir a un cambio a mejor”

A sus 43 años, Bruno García encara un enorme reto y es la de tratar de recuperar la Alcaldía para el PP tras perderla hace ocho años.

-Se habla de que estas son las elecciones mas inciertas en unas municipales en muchos años. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo el domingo que estaban rozando la mayoría absoluta y alguna encuesta también les sitúa al límite de la misma. ¿Qué pálpito tiene de cara al domingo?

-La sensación que tengo en la calle es que la ciudad quiere un cambio, claramente. No les gusta lo que hay y les han defraudado los que gobiernan y los que han permitido que gobierne, en este caso el PSOE. La ciudad quiere un cambio y nosotros nos proponemos para ser el cambio. Y la sensación en la calle es que la gente nos quiere a nosotros para el cambio.

-¿Cree que parte de una situación de desventaja porque tiene mas complicado, a priori, sumar concejales para llegar a la Alcaldía porque se da por hecho que en la izquierda se pueden unir Adelante Izquierda Gaditana y el PSOE?

-Son dos fuerzas pero una única propuesta, seguir como está la ciudad. Dos fuerzas y un único camino que es el que hay que rehacer. Están andando el camino de la dejadez y nosotros queremos andar un camino de la gestión y de la mirada al futuro y para todos. No es baladí el que digo para todos y es que queremos tener en cuenta a todos y por eso le estoy pidiendo voto a toda la ciudadanía, incluido las personas con sensibilidad de izquierdas y la gente que no nos ha votado nunca. Yo les estoy diciendo que existe una oportunidad, que hay algo en común que es mas grande que cualquier ideología, que es Cádiz. La única aspiración que tienen ellos es a pactar se pongan como se pongan. Las únicas cuentas que tienen es que ninguno de los dos va a ganar salvo pactando el uno con el otro. Son lo mismo y seguir con lo que estamos. Ellos mismos reconocen, uno con la boca pequeña y el otro con el cartel, que la ciudad no funciona y que se ha perdido el tiempo. Ellos mismos se proclaman para seguir haciendo lo que están haciendo. Es impresionante.

-Usted es una persona moderada pero por lo que le estoy escuchando, ¿se ha ido endureciendo un poco conforme va llegando a la meta?

-No, lo que pasa es que los adversarios están proponiendo y están planteando cosas que han podido hacer y no han hecho y lo han tenido en la mano los dos. Yo tengo que desenmascararles desde el punto de vista que la gente tiene que saber en qué punto está la ciudad. Estamos ahora mismo en el momento de tomar la decisión y estamos en un cruce de caminos claro: si seguir con lo mismo o hacer un cambio a mejor. Insisto en que el cambio incluye a todas las sensibilidades lo que pasa s que es lógico que quieran que visualicemos que ellos quieren hacer lo mismo que se está haciendo.

-Usted está llamando el voto a todas las sensibilidades. ¿Necesitan una movilización?

-A mí me ha dicho mucha gente de izquierdas que han votado al PSOE que me van a votar a mí y yo confío mucho en esas personas y va a pasar lo mismo con otros muchos. Entienden que lo que le estamos proponiendo nosotros es bueno para Cádiz. Le puedo decir que muchas son personas renombradas del PSOE, que han participado activamente en ese partido. Es gente que ve que en su partido no están haciendo las cosas bien.

-¿Ese perfil moderado que tiene puede hacer que se abra el abanico entre la gente que le puede votar?

-Nosotros lo que estamos buscando es gestionar bien el Ayuntamiento y, por ende, la ciudad. En eso todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Yo lo que quiero es que tengamos un buen servicio de limpieza, de mantenimiento, de transporte, y luego tenemos una cosa muy clara y es mirar al futuro con una perspectiva mas amplia, con Bahía, con modelo de ciudad, la Zona Franca, integración muelle-ciudad. Yo hablo de las cosas pequeñas pero también a lo grande. A lo grande incluyendo a las personas. Un progreso incluyendo a las personas, a lo grande desde un punto de vista social. Yo no mido a la ciudad en términos de urbanismo, sino de personas, pero para eso hay que pensar en grande pero sin descuidar lo pequeño.

-Llama la atención que en los debates el enemigo común ha sido usted mas que David de la Cruz, que es el que representa al gobierno local actual. ¿Eso cómo lo interpreta?

-Como un ejercicio de escapismo impropio de buenos políticos. Ellos no están defendiendo su gestión porque tienen muy poco que defender. Yo incluso he reconocido algunas cosas. En términos generales pueden defender muy poco y lo saben por las encuestas y por la calle. Se ha puesto un cartel en todos lados la ciudad no funciona.

-Pero le preguntaba que quizás es porque le están dando a usted el favoritismo.

-Porque no tienen una gestión que vender. Es que ha habido un pacto de dejadez. Uno que ha sido dejado en la gestión y el otro ha sido dejado en el control. Todas las propuestas que el PSOE está diciendo, se las podría haber reclamado al equipo de Gobierno en estos ocho años y lo único que ha querido es darle aire, aire, aire, y ahora está esperando en una esquina para intentarle quitarle el poder. Eso no es gestionar una ciudad, un ayuntamiento, eso es política de la mala, de la propaganda. Eso es populismo y éste tiene poco recorrido. Eso es lo que creo que va a pasar. Es lógico que ellos vayan contra mí porque saben que la calle no está con ellos y tratan de escaparse de su responsabilidad.

-Hablemos de su programa y de su idea de ciudad. ¿Cuál es su propuesta principal?

-Yo estoy convencido de que hay que actuar en tres frentes. Uno es con los planes de choque a corto plazo. Segundo, las grandes cosas de la ciudad como el polígono exterior de la Zona Franca, la integración del muelle-ciudad y cuidar el casco histórico en lo relacionado con el medio ambiente y el turismo, que es a medio plazo. Yo en estos cuatro años quiero generar avance, quiero un progreso claro en estos años. En estos cuatro años también hay que poner las bases del futuro, de ese Cádiz que hay que repensar, de la Bahía y todo eso. Pero yo sí me comprometo a que en estos cuatro años la ciudad avance. Yo sé cómo está la política actualmente y que se piden resultados inmediatos y yo soy consciente pero yo quiero ofrecerlos a corto, medio y largo plazo. Los resultados es tener una ciudad mejor. No me preocupa tanto la ideología como que la ciudad avance nítidamente. Hay grandes proyectos como la Zona Franca y la integración muelle-ciudad en las que yo quiero participar desde la lealtad. En la Zona Franca con el Consorcio, con los propietarios, con la Autoridad Portuaria, con la Bahía. Hay mucho que hacer. A mí no me cuesta sentarme y si los gaditanos nos dan la posibilidad, con la herramienta de la colaboración se llega mucho más lejos.

-Los tres tienen un perfil más bien moderado y se llevan bien. Usted ha dicho que una de las cosas que haría en primer lugar sería sentarse con los otros portavoces. ¿Cree que con los perfiles que tienen eso sería posible o estamos ante una idea utópica y al final va a pasar más los partidos?

-Tengan muy clara una cosa y es que yo soy moderado pero tengo determinación para tomar las decisiones. Hay que informarse bien para luego tomar decisiones. Una cosa es que nos llevemos bien y otra es que todos queramos utilizar el camino del pacto. Ya ellos mismos están diciendo que ellos dos ponen distancia. Yo vuelvo a decir que voy a proponerles como alcalde las grandes cosas de la ciudad, a ellos y a la Bahía. La herramienta es el diálogo y el acuerdo. Sí lo voy a ofrecer y no pierdo la esperanza de poder llegar acuerdos como alcalde. Yo sí voy a hacerlo pero dudo que ellos quieran. Yo lo voy a intentar sin duda. Aunque no tuviera relación cordial, también lo intentaría.

-¿Se ha confundido su moderación con ser blando?

-Está feo hablar de mí. Yo tengo claro que tengo determinación. Aquí estoy con la decisión clara de ser alcalde de Cádiz. He sido concejal y he tomado decisiones, también como presidente de mi partido. Soy moderado entendido como que se puede dialogar y llegar a acuerdos con todos pero eso no quiere decir que no tenga determinación. La he tenido, la tengo y la voy a tener.

-¿Cuál es el legado que deja Kichi a su juicio?

-Melancolía.

-¿Por qué?

-Porque le ha dedicado mas tiempo a la queja que a la acción y eso es melancolía que hace que una ciudad no avanza. Las ciudades avanzan cuando le dedicas tiempo, cuando llegas a acuerdos y eres capaz de anteponer los intereses de la ciudad a los tuyos propios. Yo lo he visto hacer y a ellos no se lo he visto. A él lo he visto en la queja. Yo lo respeto como alcalde al igual que a los anteriores, por supuesto, porque no es fácil ser alcalde pero su legado no es positivo en general para la ciudad de Cádiz.

-¿Cree que ha desilusionado?

-Sí, ha defraudado a mucha gente y a muchos de los que él consideraba que son suyos, que no son de nadie porque la gente es de Cádiz y ese es un error que han cometido. Un gobierno de ocho años con la posibilidad de hacer muchas cosas y la gente han visto que no han podido o no han querido y no sé qué es lo peor. Ahora nos dicen con carteles, con propuestas, todas las cosas que han podido hacer y que no han hecho.

-¿No cree que la ciudadanía está un poco descreída con los grandes proyectos y soluciones de todo tipo?

-Es posible. Por eso incido mucho en que no tengo varitas mágicas y que hay problemas que hay que señalar y a los que hay que buscar soluciones. Pero también hay que tener una visión de futuro. Eso requiere tiempo. Yo conozco esto por dentro y sé a lo que me voy a enfrentar y no es fácil, pero asumo la responsabilidad porque creo que la ciudad está en un punto que necesita un buen equipo como el que me he rodeado, gente que está dispuesta a entregar su tiempo y dedicación durante unos años de su vida por una ciudad que se merece toda la entrega del mundo y yo estoy dispuesto como el primero. La gente está descreída pero tenemos la obligación de hacerles creer en la política. Hay que intentarlo hasta el final.

-Desde su partido tratan de establecer la analogía de que usted es el Juanma Moreno gaditano. ¿Eso le responsabiliza?

-Entiendo ahora que es una manera de visualizarlo porque coincide en algunas cosas y yo sí quiero tener la determinación que tiene él, estoy de acuerdo en lo de gobernar para todos y en su manera de hacer las cosas. Pero yo llevo aquí muchos años en el Ayuntamiento. He leído que de los candidatos sólo Óscar y yo hemos estado en el Pleno. Yo no me he inventado un perfil y la gente que me conoce sabe que yo he sido así desde siempre. Hay cosas en las que sí me quiero parecer a él pero de todo, lo que cojo de él es el querer gobernar para todos.

-¿Se acabó ya el debate de que usted es jerezano?

-Pero es que yo estaba muy visto aquí. He estado doce años en el Ayuntamiento tratando de sumar desde el Gobierno y la oposición y en el Parlamento también Cádiz siempre ha sido mi prioridad.

-En estos meses que lleva como candidato, ¿qué es lo que no soporta que digan de usted y lo que sí le halaga?

-No me gusta que mientan, mis adversarios también han mentido a veces e intento visualizar la verdad. Y lo que me gusta es la calle porque la gente me está tratando muy bien y eso me anima mucho para conseguir una mayoría suficiente para gobernar Cádiz. A lo otro tampoco le presto mucha atención. El caso del veto era palmario y no vamos a removerlo más porque era mentira. Yo no le he vetado en ningún momento, juegan con las medias verdades.

-Hay 11 candidaturas. ¿Eso puede producir que haya una fragmentación del voto y muchos restos de votos sin concejal que puede perjudicar a los grandes partidos?

-Hay 11 candidaturas pro solo hay dos caminos. Uno es seguir con el pacto actual, que es un pacto en toda regla, y el otro que es cambiar a mejor, con más dedicación, más gobierno para todos y mucho compromiso. No hay más caminos. Todos tienen legitimidad pero el único cambio real es nuestro equipo y yo estoy tratando de explicarlo. Si eres un gaditano que quiere un cambio real la única posibilidad es votar al PP. 11 candidaturas pero dos caminos, eso está muy claro.

-¿Si llega a la Alcaldía viene con intención de levantar alfombras?

-Solo me preocupa el futuro. Sé adonde voy y sé las dificultades que entraña y voy a intentar solucionar todos los problemas que hay pero no voy a engañar a nadie porque no tengo una varita mágica pero sí le voy a dedicar mucho tiempo y, sobre too, voy a estar muy abierto a las soluciones que tienen que ser con el diálogo. Esta ciudad necesita un gobierno abierto a la ciudad. Yo estoy centrado en el futuro. No voy a poder cambiar estos ocho años atrás, lo que quiero es mejorar el futuro y dedicarme al presente y al futuro.

-Hay una cosa que sí utilizan como ataque que es que usted estaba con Teofila Martínez. ¿Le molesta?

-Se equivocan. No sabe la de gente que reconoce y valora el trabajo de Teofila Martínez en sus 30 años y lo valora ahora en el presente. He aprendido de Teófila Martínez y de Juanma Moreno y los dos han sido modelo de gestión que es lo que quiero para Cádiz. Es un modelo de gestión que ha generado un progreso muy importante para la ciudad de Cádiz.

-¿Qué mensaje quiere enviar al electorado?

-Al final hay que tomar una decisión y puede haber gente que piense que lo mas fácil es seguir así, por afinidad o lo que sea, pero eso no tiene recorrido. Estoy convencido de que hay mucho votantes de sensibilidad de izquierdas decepcionados que no quieren que se gobierne solo para una sensibilidad sino para todos. He formado un equipo de gestión, muy de Cádiz y que tiene absolutamente capacidad para afrontar los retos de la realidad de Cádiz. También los gaditanos tienen que saber que este diálogo que planteamos está vinculado a la Junta y al Gobierno de la nación. Tenemos una posibilidad por primera vez de un gobierno aliado que a Juanma Moreno ha mostrado su compromiso con Cádiz y tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla en beneficio de la ciudad de Cádiz, Aquí ha estado Cuca Gamarra y si hacemos las cosas bien, vamos a tener también el gobierno central en el futuro y esa oportunidad es buena para la ciudad. Mirando solo a Cádiz es bueno que el Gobierno de Cádiz coincida con el de la Junta.