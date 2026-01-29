Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la novena y última sesión de las preliminares del COAC 2026

Las preliminares del COAC 2026 han terminado este miércoles. El Falla ha acogido la novea sesión, que se ha convertido en la última clasificatoria al quedar aplazada por el accidente de tren de Adamuz. El Jurado Diario continúa puntuando mientras se espera el primer dictamen del jurado oficial.

Así, en comparsas 'Los humanos' de Antonio Martínez Ares se colocan primeros con 236 puntos, quedando justo por detrás 'DSAS3' de Jesús Bienvenido y terceros 'OBDC ME quedo contigo'. Mientras la comparsa 'El hombre de hojalata', de los hermanos Pastrana, obtiene 203 puntos y se sitúa en el puesto número 13. 'El patriota' logra 212 puntos y se sítua decimosegundo. Por último, 'La última cuerda' está la 40 con 159 puntos.

En chirigotas, se quedan muy lejos de la competición. 'Los que se lo llevan calentito' se sitúa el 42 con 118 puntos y 'Mírala cara a cara' está en el puesto 43 con 113 puntos. En el liderato está 'Ssshhhh!!', de Bizcocho y Pablo de la Prida, seguido de 'Los que van a coger papas' y 'Los cadisanpiens'.

Por último, el coro de la joranda, 'La marinera' se sitúa en el puesto 15 con 158 puntos a tener de los jueces del Jurado Diario. Primero va 'El sindicato'