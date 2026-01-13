Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la segunda sesión de preliminares del COAC 2026

La segunda sesión de las preliminares del COAC 2026 quedan reflejadas en las puntuaciones del Jurado Diario, que no da valoraciones altas a a las agrupaciones de este lunes 12 de enero. Con una excepción el coro 'El sindicato'.

La agrupación de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano 'Canijo' cuajó una gran actuación que los coloca con 235 puntos y alcanzan de momento el liderado de la clasificación de los jueces de este medio.

En chirigotas, se mantiene al frente 'Los hombres de Paco', con sus 221 puntos del domingo. Respeto a las actuaciones de la segunda función, 'Los Camerún de la Isla' se colocan terceros y son los mejor valorados de la noche en la modalidad con 185 puntos. La chirigota de Sevilla 'To pa mí' obtiene 168 puntos y la de Roquetas de Mar, 'Los ahumaos', se quedan con 131. De momento son cuarta y quinta.

En comparsas, las puntuaciones se quedan cortas. 'Las lobas', de San Fernando, obtiene 122 puntos, y 'La ciudad prohibida', de Cortegana, sólo 102. Siguen como primer clasificado 'El desguace', de Chapa y Raúl Cabrera, con los 227 puntos de su estreno.

El único cuarteto que ha actuado hasta ahora es el de Córdoba. Bajo el nombre de 'El despertar de la fuerza, abre el ojete'. obtiene 122 puntos en su pase a terner del Jurado Diario, que seguirá puntuando cada día las actuaciones de este concurso de agrupaciones.