La segunda sesión de preliminares del COAC 2026, en directo, desde el Teatro Falla

Tras un inicio con una primera sesión que dejó el estreno de los repertorios de tres agrupaciones reseñables, el Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC) 2026 continúa este lunes 12 de enero, a partir de las 20.00 horas, con la segunda sesión de su fase preliminar.

Una función donde presentarán sus credenciales siete nuevas agrupaciones que, a buen seguro, harán las delicias del público del Gran Teatro Falla de Cádiz, donde se desarrolla el certamen de coplas que, a priori, tiene como gran atractivo de la noche al coro 'El sindicato', de Antonio Rivas, Antonio Pedro Serrano el Canijo y Julio Pardo Carrillo.

También actúan la nueva chirigota que surge del reencuentro entre Moisés Serrano, Borja Romero y Pedro Tamayo, 'Los Camerún de la Isla'; la chirigota de Sevilla 'To pa mí', que ya sabe lo que es pisar los cuartos de final con 'Todo sobre su Marvel', en 2023; el debut de la comparsa de Cortegana, 'La ciudad prohibida', en la que es la primera participación de un grupo de esta localidad onubense en el Falla; y el cuarteto 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete', que supone la vuelta del cuarteto de Córdoba, ya saben, el del muñeco de nieve.