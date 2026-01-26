Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la decimoquinta sesión de preliminares del COAC 2026

Búscate entre las mejores imágenes de la décimoquinta sesión de preliminares del COAC 2026

La decimoquinta sesión de preliminares añade siete agrupaciones más a la clasificación del Jurado Diario, que sigue puntuando cada día. La función trae cambios en el liderato de la modalidad de comparsas.

Así, la comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3' se coloca en primera posición con 235 puntos. Le sigue 'OBDC Me quedo contigo', de Germán Garcia Rendón, con 233 puntos, y 'Los locos', de Tomate y Piru, con 229 puntos. El resto de comparsas, 'Mindundi', de Isla Cristina, se queda en el puesto 26 con 168 puntos y 'El refugio', de Chipiona en el puesto 31 con 160 puntos.

En chirigotas, 'Los camper del sur', de Victor Jurado y Miguel Ángel Ríos, entra en el puesto número 12 de la clasificación con 203 puntos. Mientras 'Los ken, una chirigota en deconstrucción' aparece en el lugar número 36 con 119 puntos. Liderando la tabla está 'Los que van a coger papas', de Yuyu, con 231 puntos.

Por su parte, el coro de la noche, '¡Qué pechá de paja!', de Valdés, obtiene 187 puntos, en décima posición. En primer lugar continúa 'El sindicato', con 235 puntos.

El cuarteto 'Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero' consiguen 140 puntos y están en sexta posición. Primero continúa '¡Que no vengan!' con 240 puntos.