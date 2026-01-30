Orden de actuación de la última tarde de semifinal de juveniles del COAC 2026

Una de las agrupaciones de la segunda semifinal, la comparsa 'El caminito de vuelta'.

Esta tarde actúan en el Gran Teatro Falla las últimas agrupaciones juveniles que quedan por estrenar su repertorio en el concurso. Cuatro grupos completarán la primera semifinal que se división en dos tras el parón por el accidente de Adamuz y que cantarán desde las cuatro de la tarde.

Las entradas del miércoles 28 serán válidas para este viernes 30, con la oportunidad de donarlas para que sean utilizadas por la cantera para apoyar a estos grupos que se han visto afectados por el cambio. Además, tras cantar, los componentes de los grupos podrán entrar disfrazados al teatro.

Al terminar, el jurado de la cantera dará su primer veredicto, con el pase de las agrupaciones que estarán en el gran final de juveniles, que se celebrará el 6 de febrero. En total han partipado 18 grupos: siete chirigotas, cinco comparsas, cinco cuartetos y un coro.

Este fin de semana serán además las últimas semifinales de infantiles con las 12 agrupaciones que restan de los 38 que participan en este COAC 2026. Los más pequeños carnavaleros han ocupado las mañanas de sábado y domingo en el coliseo gaditano.

Orden de actuación de la semifinal del viernes 30 de enero