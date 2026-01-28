Las juveniles sacan buena nota en su primera media tarde de concurso en el Teatro Falla

La cantera juvenil comenzó ayer con cinco agrupaciones que demostraron las ganas de hacer bien Carnaval de lo más jóvenes. Pese a las dificultades presentadas con los cambios que le han afectado de lleno, estos carnavaleros y carnavaleras pusieron al mal tiempo –y tan malo, con la borrasca Kristin afectando de lleno a Cádiz– buena cara y en una sesión rápida, de poco más de dos horas y media, disfrutaron con sus actuaciones, empezando a poner las cosas díficiles al jurado para la gran final que se disputará el viernes 6 de febrero.

El teatro, eso sí, volvió a mostrarse medio lleno desde las cuatro de la tarde. La división de la función en dos días, por el parón por el accidente de tren de Adamuz, también dividió al público que, además en la cantera suele ser familiar y ver sólo a sus agrupaciones. Para evitar estos vacíos, el Ayuntamiento facilitó la entrada al teatro de los componentes tras las actuaciones y así lo hicieron muchos para apoyar a sus compañeros y compañeras, viéndose los tipos de la chirigota y comparsa primeras por Gallinero.

Como novedad, también se puso a la salida una urna donde las personas que quisieran podían depositar su entrada para que fuera reutilizada por otras personas para el viernes 30, jornada en la que también serán válidas. El personal del teatro lo recordaba a todo el público que iba abandonando el coliseo para ‘donar’ esos billetes para la cantera.

Los colectivos del Carnaval por su parte hicieron un llamamiento a sus socios para acudir y por el teatro se pudo ver a algunos autores así como a la concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, y concejales de Adelante Izquierda Gaditana en el palco municipal.

Las protagonistas

Chirigota Los duendecillos de los castillos. / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna

Y lo importante, las coplas de los que serán futuro de la fiesta, sonaron con fuerza. La chirigota ‘Las eurovisivas’, ganadora de las dos últimas ediciones en la categoría, traía a las representantes europeas al escenario, llenando el teatro de banderas para animar a estas artistas que le cantaron al amor bonito, a la radio que retranmite la cantera-la Cadena Ser- y convirtieron su popurrí en una vuelta por el continente.

Luego desde Mérida volvía este año su comparsa, como ‘Las del patio’, una pandilla de alumnos que empiezan su curso en febrero, con un segundo pasodoble a los buenos profesores. En un colegio nos quedamos también, más bien en los servicios, con ‘Este cuarteto tiene madera’ dentro del instituto Lope de Caco.

Y hasta La Caleta nos llevaron ‘Los duendecillos de los dos castillos’, un grupo que ya sabe lo que es ganar en infantiles y que este año ha dado el salto a la categoría superior con un duende chirigotero que les sale inanto.

Terminaba la primera media jornada del concurso en el viejo oeste, con el cuarteto gaditano ‘La verdades del vaquero’.

Antes de comenzar la función, la presentadora de sala, Macarena García, agradecía “el esfuerzo de nuestros chicos y chicas de la cantera, escuela de vida, compañerismo, respecto y arte que asegura el futuro de la fiesta, como lo demuestra el crecimiento de participantes”. Nada más acabar, el personal del teatro se ponía manos a la obra para poder celebrar, un rato después, la sesión de adultos aplazadas y terminar la noche con el primer ‘En la ciudad de Cádiz’ de 2026.