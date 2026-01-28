Borrasca Kristin
Cuarteto Las Verdades del vaquero-
Cuarteto Las Verdades del vaquero- / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna

Las imágenes de la primera semifinal de juveniles del COAC 2026

Cinco agrupaciones inciaron la primera parte de esta función dividia en dos

Las juveniles sacan buena nota en su primera media tarde en el Falla

28 de enero 2026 - 19:50

Cuarteto Este cuarteto tiene madera
1/13 Cuarteto Este cuarteto tiene madera / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Este cuarteto tiene madera-
2/13 Cuarteto Este cuarteto tiene madera- / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Las Verdades del vaquero-
3/13 Cuarteto Las Verdades del vaquero- / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Las Verdades del vaquero
4/13 Cuarteto Las Verdades del vaquero / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Las Verdades del vaquero
5/13 Cuarteto Las Verdades del vaquero / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Este cuarteto tiene madera
6/13 Cuarteto Este cuarteto tiene madera / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Las Eurovisivas
7/13 Chirigota Las Eurovisivas / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa Las del patio
8/13 Comparsa Las del patio / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa Las del patio
9/13 Comparsa Las del patio / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa Las del patio
10/13 Comparsa Las del patio / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Las Eurovisivas
11/13 Chirigota Las Eurovisivas / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Las Eurovisivas
12/13 Chirigota Las Eurovisivas / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Las Eurovisivas
13/13 Chirigota Las Eurovisivas / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna

