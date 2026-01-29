Orden de actuación de la segunda semifinal de juveniles del COAC 2026

El concurso de juveniles prosigue este jueves con la segunda de sus semifinales. Nueve agrupaciones pasarán por el escenario para disfrutar y en busca de un puesto en la final del 6 de febrero. Será a partir de las 17:00 siendo los únicos protagonistas en el teatro, que tiene una jornada de descanso en adultos tras el fin de las preliminares.

Al certamen de juveniles le quedará un día ya que la sesión del miércoles se dividió en dos por el parón del accidente de tren en Adamuz y cuatro agrupaciones cantarán el viernes. Al terminar, conocerán estos jóvenes qué grupos, de los 18 participantes, pasarán a la final.

Orden de actuación de la segunda semifinal de juveniles