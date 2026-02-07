Ya hay nueva fecha para la final de infantiles de COAC 2026, con cambios también en la final de romanceros por el temporal

El Ayuntamiento de Cádiz, tras la reunión con los colectivos del Carnaval, ha acordado los cambios de fechas para la final infantil y el concurso de romanceros, que se han tenido que anular por la alerta naranja en Cádiz de este sábado. Tras una reunión larga, finalmente las modificaciones no afectarán al concurso de adultos.

Así, la final infantil se pasará al jueves 12 de febrero por la tarde, un día antes de la de adultos. Será entonces, a partir de las 17:00 horas, cuando las 13 agrupaciones que actuaban este sábado vuelvan a cantar para disfrutar de la última jornada de cantera y escuchar el fallo del jurado. Ese día estaba prevista la final de Romanceros en el Teatro Falla, que , por tanto también ha tenido que modificarse.

El certamen de romanceros se retomará este mismo domingo 8 de febrero en el Teatro del Títere y la semifinal que se celebraba hoy se aplaza al lunes 9 de febrero a las 20 horas, siendo igualmente válidas las entradas. La Final de Romanceros cambiaría de sitio como consecuencia de la celebración de la Final Infantil en el colisero gaditano y pasará a celebrarse en el Palacio de Congresos a las 20 horas, en la misma jornada del jueves 12 de febrero.

La sucesión de acontecimientos, primero por el trágico accidente de tren de Adamuz y luego por el fuerte temporal que ha afectado de lleno a muchos pueblos de la provincia de Cádiz y a las comunicaciones, ha traído días complicados en este COAC 2026. En preliminares se guardó un día luto tras el fallecimiento de 45 personas en el siniestro ferroviario, ubicando esa preliminar al final de la fase y alargando un día las clasificatorias. También hubo que dividir una de las semifinales de juveniles en dos días.

Ahora, las importantes lluvias en la provincia gaditana ha conllevado a la anulación de la final infantil y la sesión de concurso de romanceros de este sábado. El Ayuntamiento de Cádiz mantiene cerrada hoy sus instalaciones y las autoridades habían pedido evitar desplazamientos innecesarios. Algunas de las agrupaciones finalistas de infantiles venían de distintos puntos de la provincia como Barbate, Chiclana y San Fernando. Tambien se ha suspendido el partido en el Nuevo Mirandilla del Cádiz CF contra el Almería.

La concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, señala que esta medida se adoptó por precaución, para cuidar a la cantera y para garantizar la seguridad de los niños y niñas que participan en esta Gran Final y de sus familiares. Además, para evitar riesgos en los desplazamientos ya que hay agrupaciones que provienen de otros municipios. La edil ha agradecido en un comuncado la colaboración de todos los colectivos para llegar a un acuerdo y buscar una solución a esta circunstancia que se ha dado en estos últimos días de concurso. Asimismo, también ha puesto en valor el compromiso del personal técnico del Gran Teatro Falla y de los técnicos municipales.

Sin cambios en las semifinales de adultos

Aunque se barajó que las modificaciones supusieran algun movimiento en las semifinales de adultos, finalmente las cuatro sesiones seguirán celebrándose sin cambios, salvo nueva incidencia. Así este domingo comenzará la fase más decisiva del concurso a las 20:00 horas,c on las primeras ocho agrupaciones buscando un hueco en la final.

La entrada de una nueva borrasca, ahora llamada Marta, tiene en alerta naranja de la AEMET a toda la provincia de Cádiz y casi toda Andalucía. Pasará a amarilla entrada la tarde. Mañana domingo el aviso naranja, de momento, será sólo por fenómenos costeros, desactivando la alerta por lluvia. El lunes se tranquilizará de momento una situación meteorológica que está causando importantes problemas en Cádiz y a su población, especialmente en la Sierra y Jerez, pero también en la Janda y en pueblos del Campo de Gibraltar.