Orden de actuación de la final de infantiles y juveniles del COAC 2026

Este viernes 6 y sábado 7 de febrero se celebran la final juvenil e infantil respectivamente,con la participación de doce agrupaciones en juveniles el viernes, y trece de infantiles el sábado. Tras celebrarse las semifinales en sendas categorías por las que han pasado un total de 46 agrupaciones el certamen de la cantera, que está completamente en auge, tal y como han reconocido los miembros del jurado, ha contado con seis semifinales infantiles, con hasta 38 grupos, y tres juveniles, con 18. El trágico accidente de Adamuz llevó a suspender la novena sesión de adultos, por lo que una de las sesiones de juveniles se dividió en dos. En cuanto a las entradas, ya se han vendido todas tanto el pasado sábado las de juveniles, como en la tarde de este lunes infantiles. Aquí os dejamos el orden de actuación.

Orden de actuación de la final de juveniles el viernes, 6

Comparsa: ‘El caminito de vuelta’

Chirigota: ‘Las eurovisivas’

Cuarteto: ‘Espejito, espejito…’

Comparsa: ‘¡A toda máquina!’

Chirigota: ‘Cádiz: El videojuego’

Cuarteto: ‘Este cuarteto tiene madera’

Comparsa: ‘Plan B’

Chirigota: ‘Los vengadoritos’

Cuarteto: ‘Los calaítos, una mojada de toda la vida’

Comparsa: ‘Las del patio’

Chirigota: ‘Los duendecillos de los dos castillos’

Cuarteto: ‘Las verdades del vaquero’

Coro: ‘A pico y pala’

Orden de actuación de la final infantil el sábado, 7

Comparsa: ‘Las traviesas’

Chirigota: ‘La chirigota de la isla’

Cuarteto: ‘Academia de baile: Aprende con Joselito y sus tres modelitos’

Comparsa: ‘Las marmotas’

Chirigota: ‘Las peloteras’

Cuarteto: ‘Esto está manga por hombro’

Comparsa: ‘Las guasnías’

Chirigota: ‘Los pieles rojas de La Caleta’

Cuarteto: ‘La familia Fallans’

Comparsa: ‘El hilo rojo’

Chirigota: ‘Mi modelo… de chirigota’

Cuarteto: ‘Escuela Pública Caimán’

Coro: ‘La perla de Cádiz’