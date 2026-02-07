La borrasca Marta amenaza con fuertes lluvias en Cádiz: Aviso naranja de Aemet en Grazalema y el litoral gaditano

La llegada de la borrasca Marta vuelve a poner en alerta a la provincia de Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado un aviso naranja por lluvias en Grazalema y en el litoral gaditano, ante la previsión de precipitaciones muy abundantes en pocas horas. El episodio vendrá acompañado además de fuertes rachas de viento y un temporal marítimo significativo, con especial impacto en la costa y el área del Estrecho.

Según Aemet, en la zona de Grazalema se podrán acumular hasta 80 litros por metro cuadrado en solo 12 horas, entre las doce del mediodía y la medianoche del sábado. Incluso, no descarta que, a lo largo del día, se superen incluso los 100 litros en 24 horas, lo que eleva el riesgo de crecidas puntuales y problemas en caminos rurales y zonas bajas.

Sábado con lluvias intensas y mucho viento

Este sábado será la jornada más complicada del episodio. Además del aviso naranja por lluvias en la Sierra de Cádiz, la Aemet mantiene avisos por viento en el litoral gaditano y el Estrecho, con rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora en la costa y 100 kilómetros por hora en el área del Estrecho, todas ellas asociadas a vientos de componente oeste.

A las condiciones adversas hay que sumar el temporal marítimo que mantiene el aviso naranja para la costa durante la mayor parte del día. Se esperan vientos del oeste y suroeste de fuerza 7, con rachas puntuales de fuerza 8, y una mar combinada de entre 4 y 6 metros, lo que aconseja extremar la precaución en zonas portuarias, paseos marítimos y actividades en el mar.

Durante la tarde, los avisos se extienden al resto de la provincia, aunque con nivel amarillo. En la Campiña gaditana, el litoral y el Estrecho se podrán registrar acumulados de hasta 15 litros en una hora y 40 litros en 12 horas, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en algunos puntos del interior.

Aemet también advierte de la posibilidad de tormentas a partir de media tarde, sin descartar fenómenos puntuales como mangas marinas o tornados, especialmente en zonas costeras y del Estrecho.

El temporal se prolonga al domingo

El domingo, la borrasca Marta seguirá dejando tiempo inestable en la provincia, aunque con una ligera tendencia a la mejora conforme avance la jornada. Durante la madrugada, el Estrecho permanecerá en aviso naranja por fenómenos costeros, con viento del oeste de fuerza 7 y 8 y una mar combinada de 4 a 5 metros.

En cuanto a las lluvias, se mantienen avisos amarillos en Grazalema, donde podrían acumularse hasta 60 litros en 12 horas, y en el Estrecho, con registros de hasta 40 litros en el mismo periodo. El litoral gaditano continuará bajo aviso por mala mar hasta el mediodía del domingo.

Precaución en los desplazamientos

Con el tiempo tan inestable y ante el aviso naranja, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en carretera y mantenerse informados a través de los canales oficiales. La combinación de lluvias intensas, viento fuerte y mala mar convierte este fin de semana en uno de los más adversos del invierno en la provincia de Cádiz.