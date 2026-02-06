Inundaciones en Cádiz, en directo: última hora en Grazalema, Arcos y en otros municipios de la Sierra
Las lluvias de la borrasca de Leonardo han provocado que miles de vecinos que viven en torno al río Guadalete tengan que ser evacuados de sus casas sin saber cuándo podrán volver
Las lluvias que Aemet espera en Grazalema y otros municipios de Cádiz en las próximas horas
La Junta desaloja Grazalema por riesgo de hidrosismos
La provincia de Cádiz volverá una jornada intensa con la vista puesta en el cielo por el temporal que ha dejado graves inundaciones. Grazalema al completo fue evacuada por riesgo de hidrosismo, unos 800 vecinos de Arcos dejaron sus casas por la crecida del Guadalete. En Ubrique, también se desalojaron a los vecinos que viven junto al río de manera preventiva. Pese a que las lluvias hoy no serán tan intensas, el foco vuelve a estar en Grazalema, donde se está pendiente de la reacción del subsuelo a la cantidad de agua acumulada y que fue el motivo de desalojo de los vecinos.