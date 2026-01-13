La crónica de la segunda preliminar del COAC 2026: El frío llega al Falla con una noche pura de preliminares

La fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz ha tardado muy poco en mostrar su verdadera cara. Solo dos noches han hecho falta para tener la primera sesión de baja calidad, con muchos grupos olvidables y mucha mediocridad, confirmando lo esperado por un cartel con pocos alicientes.

Sí cumplió con creces en su inicio con su papel de cabeza de serie el coro ‘El sindicato’, de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano el Canijo. Con una idea metacarnavalera, cambió completamente de registro respecto al pasado año con un repertorio mucho más alegre y vistoso, a lo que le se une una música del tango mucho más reconocible tanto en su estructura como en su melodía.

La función estuvo condicionada al arrancar con media hora de retraso por motivos ajenos al montaje de la escenografía del coro ‘El sindicato’, tal y como esta agrupación explicó en sus redes sociales.

Del resto de la noche, solo cuajó una digna actuación la chirigota ‘Los Camerún de la Isla’, de Moisés Serrano, Borja Romero y Pedro Tamayo. Con un tipo que se prestaba a caer en muchos desaciertos, este grupo supo salir airoso al centrar las coplas en un pamplineo variado y la locura del tipo de cameruneses flamencos.