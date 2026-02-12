La crónica de la cuarta semifinal del COAC 2026: ‘DSAS3’ y ‘Ssshhhhh!!’ ponen el broche de oro a las semifinales

La última semifinal del Concurso del Gran Teatro Falla fue una noche de grandes emociones. No solo porque el jurado daba su fallo más decisivo, sino porque fue una sesión con una altísima calidad en la que sobresalieron la comparsa ‘DSAS3’, de Jesús Bienvenido; y la chirigota ‘Ssshhhhh!!’, de Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida. Dos grupos que demostraron que son claros aspirantes a conquistar el primer premio.

Por un lado, la comparsa de Jesús Bienvenido consiguió algo que jamás había sucedido: levantar al público con un cuplé. El ingenio hizo que la actuación reventara en este punto al cantarle a la presentación del libro de Juan Manuel Moreno Bonilla por parte del Yuyu. Por el otro, la chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida siguió con su línea ascendente gracias a una idea muy bien explotada, teniendo especial brillo el apartado humorístico de los pasodobles.

En cuanto al resto de la noche, también cuajó una buena actuación el cuarteto ‘¡Que no vengan!, de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, con un repertorio en el que prevaleció el contenido crítico gracias al uso de la ironía.

En la modalidad de coros, el coro ‘La esencia’, de David Fernández y José Manuel Pedrosa, mejoró en este pase, a pesar del contenido metacarnavalero de la idea.