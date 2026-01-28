La crónica de la 17ª preliminar del COAC 2026: Las saetas dejan en silencio al público del Gran Teatro Falla

El Carnaval y la Semana Santa son dos fiestas que siempre han estado relacionadas entre sí debido a que los que cantan en febrero son los que después cargan los pasos o forman parte de los cortejos de las cofradías. El cofrade es un mundo al que ya se le ha sacado mucha punta en el Falla, aunque siempre se le puede encontrar una perspectiva novedosa.

La chirigota de Antonio Álvarez el Bizcocho, con la incorporación de Pablo de la Prida como coautor, dio este martes un golpe fuerte sobre la mesa con el estreno de ‘Ssshhhhh!’, la principal triunfadora de la 17ª sesión de preliminares.

Con un tipo de saeteros, Bizcocho y De la Prida ofrecieron un repertorio muy bien elaborado, con muchos detalles y un apartado musical muy bien adaptado para que entre muy bien el humor, sobre todo por la estructura de los pasodobles, salpicados con marchas cofrades. Un broche de oro para cerrar el grupo de agrupaciones esperadas en esta modalidad.

El otro gran protagonista de la noche fue Antonio García el Alemania, quien volvió a salir como componente de una comparsa 39 años después. Lo hizo junto a su hijo Tomy Alemania con ‘La condená’, que ofreció un buen pase.

En el inicio, el coro de Faly Pastrana llamó la atención con el mensaje ecologista que ofreció con ‘Los mentirosos’.