La crónica de la 16ª sesión del COAC 2026: Las preliminares firman otra sesión casi invisible

El Concurso del Gran Teatro Falla comenzó este lunes a apurar su fase preliminar, la más bonita de todo el certamen de coplas, con una 16ª función con mucho nivel medio, pero sin ningún grupo sobresaliente. Por el cartel, fue la comparsa ‘Los invisibles’, de Manuel Cornejo, la más destacada de la función.

Con una estética que se diferencia de su propuesta del año pasado, esta agrupación optó por mantener la estructura de años anteriores, tanto en el desarrollo de la idea como en el propio repertorio.

Por otro lado, también era muy esperada la chirigota ‘Los que la tienen de mármol’, del Melli de El Puerto y José Antonio García Molina. En esta ocasión, realizó un cambio drástico en cuanto a la idea, abandonando el metacarnaval para presentar a un grupo de muertos que cantan desde su nicho en el cementerio. Una idea que puede dar mucho de sí, aunque al final acabó recurriendo a muchos chistes a lo largo del repertorio.

Por su parte, también mantuvo su nivel habitual la comparsa ‘La biblioteca’, liderada por Palmira Santander. En este caso, su gran debe fue optar por una idea metacarnavalera, lo que no la despega del resto de propuestas de la modalidad. Asimismo, la chirigota ‘L@s quince en las algas’ solo dejó algunos detalles simpáticos.