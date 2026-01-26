La crónica de la 15ª preliminar del COAC 2026: Jesús Bienvenido salva del desastre a una noche floja

El Carnaval de Cádiz está concebido para ser crítico contra el poder establecido y ser punta de lanza en todas las luchas sociales. Una de las peleas más importantes en la actualidad, tal y como se está demostrando en el actual Concurso del Gran Teatro Falla, es el estado de deterioro que sufre la sanidad pública.

Una denuncia se puede convertir en arte y cultura, tal y como demostró anoche la comparsa ‘DSAS3’, de Jesús Bienvenido, que ofreció un pase más que notable en el cierre de la 15ª sesión de la fase preliminar.

Bienvenido consiguió salvar del desastre a una floja noche, que sirvió para comenzar a enfilar el tramo final de las clasificatorias. Lo hizo con un repertorio muy reivindicativo con el que realizó una disección de todos los problemas que sufre la sanidad pública. A esto hay que sumar un buen segundo pasodoble crítico con la ultraderecha.

En el otro lado, la decepción de esta función fue la chirigota ‘Los camper del sur’, de Víctor Jurado y Miguel Ríos, que optó por un cambio radical de estilo al inclinarse por un contenido más crítico, quedando el apartado humorístico en un segundo plano.

En el arranque de la noche, el coro ‘¡Qué pechá de paja!’ mantuvo su estilo chirigotero, pero con pocos golpes.