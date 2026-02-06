Así quedan los puntos de jurado diario tras la séptima sesión de cuartos de final del COAC 2026

La séptima y última sesión de cuartos de final, la noche de los cuchillos largos, ha vuelto a trastocar el podium de la clasificatoria del Jurado Diario. En chirigotas se posiciona en el primer puesto la del Bizcocho, 'Ssshhhhh!!!' con 474 puntos, diez más que la de Yuyu, 'Los que vana coger papas'. La chirigota 'Los que la tienen de mármol', del Molina, se posiciona en el puesto nueve, con 420 puntos, mientras que 'Los quince en las algas', se queda en el puesto 19, con 348 puntos.

En comparsa, 'Los invisibles', de Manuel Cornejo, se queda en el puesto octavo con 443 puntos, mientras que el grupo de los hermanos Santander y Manuel Cornejo, 'La biblioteca' ,alcanza el puesto 14 con 406 puntos y, por último, 'La condená', el grupo del Alemania, se queda en puesto 19, con 387 puntos.

En coros, el de Pastrana, 'Los mentirosos' se quedan en sexto lugar con 410 puntos.