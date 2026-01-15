Así quedan los puntos de Jurado Diario tras la cuarta sesión de preliminares

La cuarta sesión de preliminares ha dejado alguna que otra sorpresa, sobre todo, en la modalidad de chirigota. En tercer lugar de esta posición se posiciona en este ranking de Jurado Diario 'Los robins', de Rober Gómez y José Juan Pastrana, que alcanzan 215 puntos, mientras que la chirigota que se ha convertido en la sensación de la noche, 'Una chirigota, en teoría', toma la cuarta posición con 211 puntos. La tercera en participar esta cuarta sesión, 'Cariño... vaya ambientazo', se queda en noveno lugar con 156 puntos.

En la modalidad de coros, el chiclanero 'La ciudad perfecta' se posiciona en segundo lugar con 196 puntos, por debajo de 'El sindicato' de Julio Pardo Carrillo, que lidera la modalidad.

La comparsa de Jona, 'El manicomio', se ha impuesto esta noche con 228 puntos sobre la de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa', 'El desguace', que pasa a segundo lugar. En sexto puesto se queda 'El desvelo', con 161 puntos, mientras que 'Las taradas' toman el noveno lugar con 112 puntos.