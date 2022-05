Diario acompasado del Carnaval de Cádiz

Tras ofrecerles la A y la B, hoy vamos con la C. Obviamente no estarán todos los que son porque sería complicado darle cabida en estas líneas y porque necesitaríamos un trabajo de investigación digno del Espasa, pero este diccionario nace con la vocación de ir aprendiendo de la experiencia y decidido a ir ampliándose con las aportaciones de los propios lectores. Arrancamos:

-Cabalgata: Lo que habitualmente sufrimos los gaditanos cada primer Domingo del Carnaval y donde, lamentablemente, la gracia y el ingenio tan propios de esta tierra brillan por su ausencia.

-Cabezudos: Personajes que salen en la Cabalgata de Carnaval y que podrían optar al Antifaz de Oro perfectamente porque algunos desfilan desde que yo era chico.

-Caja: Instrumento de percusión sin el que sería imposible llevar un buen compás. Pepe el Caja, célebre director de comparsas, podría dar un simposio sobre como mantener el compás adecuado por más que intente correr un grupo debido a los nervios propios del debut en el Falla.

-Calabazas: Una de las comparsas que más fuerte pegó y que consolidó a Martínez Ares como un fenómeno para la juventud. A partir de ese año, 1991, cuando logró el segundo premio tras 'Encajebolillos' no faltó a la gran final hasta el 2000, cuando recibió un sonado cajonazo con 'La milagrosa'.

-Caleta: Comparsa de Antonio Martín en homenaje a la hermosa playa gaditana y que es célebre no sólo por ser una de las pocas de este autor que no consiguió pasar a la final sino porque su presentación, con ese célebre Mar y cielo..., es de las coplas más cantadas de la historia por los aficionados.

-Canijo, El: Antonio Pedro Serrano, 'El Canijo', es uno de los autores más reconocidos en la modalidad de chirigotas, aunque también ha hecho algunos pinitos como autor de letras para el coro de Julio Pardo tras la marcha de Antonio Rivas. Nacido en Sevilla capital siempre ha sido un enamorado de Cádiz y su Carnaval, trayendo chirigotas desde Carmona, por lo que se le conoció en un principio como El Canijo de Carmona, si bien no ha sido hasta hace poco tiempo cuando hace honor a su apodo tras perder la tira de kilos.

-Canuto: Dice el dicho que algunos no saben hacer la O con un canuto. Sin embargo, esos mismos son capaces de hacer un canuto, un cigarrito del jajaja, un wakaraki o un porro, con una mano en la espalda.

-Carajote: Una de estas palabras gaditanas contundentes por definición. Un carajote es un vaina, un chufla, un pamplina. Un idiota vaya.

-Carpa: Recinto donde se celebran los bailes de Carnaval desde la reforma del Gran Teatro Falla y donde se han conocido la mitad de los matrimonios de Cádiz. Una noche de carpa puede tener muchas y diversas consecuencias. Fundamental evitarla si tienes que cantar al día siguiente.

-Caracol, Antonio: Antonio Cantos, conocido popularmente como Caracol, ha sido posiblemente el mejor contralto de la historia del Carnaval de Cádiz. Su repentina muerte a los 61 años el pasado mes de agosto provocó un dolor inmenso en la ciudad. Participó como componente en algunas de las mejores comparsas de las últimas cuatro décadas. Una pérdida irreparable.

-Carapapa, Los: Saga carnavalera iniciada por Joaquín Márquez, que regentaba en la Viña el bar El Carapapa, apodo con el que era conocido en el barrio. En los años 80 fue bombista de chirigotas. Su mujer también participó en la fiesta, siendo integrante de una agrupación femenina, 'Las molondritas'. Sus hijos, David y Francisco Javier Márquez Mateo, han seguido su estela sacando primero chirigotas y luego comparsas, modalidad esta donde llegaron sus mayores logros, obteniendo dos primeros premios con 'La comparsa de Momo' y 'Los duendes coloraos'.

-Carli: Uno de los mejores octavillas de la historia del Carnaval de Cádiz, un deleite escuchar su voz rota, capaz de navegar entre notas como nadie. Indispensable para cualquier buen aficionado. Este año ha vuelto con Tino Tovar, con quien ya sabe lo que es ganar en el Falla.

-Carota, El: Manuel de Agustín ‘El Carota’ fue un autor básico de la postguerra conocido por no tener pelos en la lengua, lo que no sólo le valió que la censura la tomara con sus letras sino hasta más de una visita a la Prevención, la cárcel gaditana. Cuentan que incluso encerrado entre rejas seguía cantando las letras prohibidas y que no había golpe que le hiciera callar.

-Catalanes, Los: La familia Trujillo es una dinastía archiconocida en el Carnaval de Cádiz. Arrancó con Antonio y Pedro, Catalán Grande y Chico respectivamente, pero ha seguido con Paco, Ricardo o David, que han salido y dirigido agrupaciones históricas. Catalán Chico, fallecido hace varios años, es uno de los contraltos más espectaculares de la historia del Carnaval gaditano.

-Chapa, El: Miguel Ángel García Argüez, El Chapa, es un escritor y autor de Carnaval nacido en Chiclana y que ha logrado sus principales éxitos de la mano del grupo liderado por Ángel Subiela. Este año asume la coautoría del repertorio del que fuera grupo de Juan Carlos Aragón y que concursa bajo el nombre de ‘Los renacidos’.

-Chirigota: Imprescindible en la fiesta, la gracia, la sátaria, el ingenio y también la crítica. 12 componentes como máximo.

-Chicuelo: Antonio Gómez, alías Chicuelo, es uno de los postulantes más conocidos del Carnaval de Cádiz. Integrante de comparsas de Martínez Ares participó de los éxitos del grupo liderado primero por su hermano Ángel y posteriormente por Paco Catalán. Es padre de Sergio, gran segunda que sigue saliendo junto a su tío.

-Chimenea, El: Agustín González 'El Chimenea' sí que podría haberles regalado un diccionario propio con palabras inventadas. Un genio autor de 150 agrupaciones entre coros, comparsas, chirigotas, cuartetos y hasta romanceros. Creó un lenguaje propio que incluso ha sido reconocido en libros como 'El Habla de Cádiz' o 'Anecdotario del carnaval gaditano' , que escribió el propio Agustín y que posteriormente fue editado por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz. El libro contiene palabras como “gorila avellanado”, “agropecuario”, “apipirigañado”, “azanahoriado”, “achatado por los polos” y muchas más. Fue pregonero de la fiesta en el año 2000.

-Comparsa: La modalidad más pasional de la fiesta, donde se han dado históricamente algunos de los duelos más reñidos entre grupos y autores. Paco Alba, Villegas, Martín, Pedro Romero, Quiñones, Martínez Ares, Aragón, Tovar, Bienvenido, Rivero, la comparsa de los Majaras, la de los Gitanos... Sentimiento, crítica y melodía al servicio del Carnaval.

-Contralto: La voz más aguda y que sobresale en algunos momentos de los repertorios, sobre todo en las comparsas. No es la que cuenta con más adeptos precisamente entre los puristas pero ha creado escuela. Un contralto podría doblar perfectamente a Janet Leigh en la famosa escena de la ducha de la película Psicosis.

-Coro: La modalidad más genuina del Carnaval de Cádiz y la más numerosa. En el Concurso puede estar compuesto por hasta 45 personas e interpretan tangos en vez de pasodobles. Deben cantar a tres voces y en la orquesta hay guitarra, bandurria y laud.

-Cuarteto: En Cádiz los cuartetos pueden ser de tres, de cuatro, de cinco... La célebre frase de Juan El Masa en 'Tres notas musicales' es tal que así. Aquí no valen las matemáticas. Hay varios estilos dentro del cuarteto, desde el más clásico y rimado hasta el más actual.

-Charpa, El: Antonio Pérez Campos, conocido como El Charpa, fue director de la mítica comparsa de Enrique Villegas ‘Los escarabajos trillizos’, más conocida como ‘Los Beatles de Cádiz’, con la que recorrieron no sólo toda España sino hasta Sudamérica.

-Charlot: Carnavalescamente hablando Charlot es la composición musical compuesta por Enrique Villegas y que interpretaba como nadie Antonio Trujillo ‘Catalán Grande’.

-Cuplé: Pieza genuina de las chirigotas, la más cómica y la que más puntúa en esta modalidad. Aunque se supone que deben ser graciosos, algunos cuplés, sobre todo de comparsas, son para llorar, por eso puntúan menos.

-Cuarteta: Se llama cuartetas a las diferentes partes en que se divide un popurrí.

-Colorete: Trazo redondo, normalmente de color rojo, que se coloca en las mejillas para celebrar la llegada de la fiesta de la carne. Que no falte un buen colorete un Sábado de Carnaval.