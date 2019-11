Si existen dos cadenas de televisión pugnando por los derechos del COAC y dispuestas a pagar cada año alrededor de 400.000 euros es, en gran parte, gracias a las agrupaciones punteras, que son las que aseguran audiencias y, por ende, ingresos publicitarios. El nuevo escenario televisivo, con Onda Cádiz como propietario de los derechos de todo el Concurso y con Canal Sur, por primera vez, fuera y por ahora sin intención de comprarle las semifinales y la final a la cadena local, ha propiciado diversas opiniones entre autores y directores de grupos de relevancia consultados por este periódico. En líneas generales estos carnavaleros mantienen su esperanza en un acuerdo entre ambas televisiones, se muestran preocupados por la menor difusión que podrían tener sus repertorios en semifinales y final si no se vendieran los derechos a otra cadena con más alcance, admiten que la operación de Onda Cádiz es arriesgada y reconocen la labor de Canal Sur en sus treinta años de retransmisión.

“A mí me gustaría que retransmitieran los dos y luego que cada persona eligiese. Egoístamente, vivo en Barbate y allí no llega la señal de Onda Cádiz y tengo que verlo por internet”, dice Ángel Subiela, para 2020 director de la comparsa ‘Los listos’. Al laureado comparsista no le parece bien “que sea seamos tan desagradecidos con Canal Sur”. En cuanto a la difusión, apunta que “cuando se emitía solo la final las agrupaciones tenían más contratos porque había más ganas de escucharlas, no estaban tan quemadas”. Según José Antonio Vera Luque, que vuelve a las tablas con la chirigota ‘Los Cadifornia’, “las preliminares llegan ya a muchos sitios y a muchos seguidores. A lo mejor estos no lo notan tanto sin no lo da Canal Sur. Creo que poca gente se incorpora hoy al Concurso la última semana”. Añade que “todo el mundo puede tener hoy acceso a las retransmisiones, aunque sí una cadena autonómica te da un plus que no te da una tele local”. Vera manifiesta que “hace 15-20 años había más diferencia y hay que agradecer a Canal Sur la labor que hizo, aunque también algo bueno habremos hecho las agrupaciones”.

A juicio del chirigotero “si Canal Sur quiere seguir apostando por difundir una manifestación cultural andaluza como el Carnaval lo tiene a mano, solo tiene que sentarse con Onda Cádiz y adquirir los derechos. No puede ser blanco o negro y no es descabellado que lleguen a un acuerdo. Supongo que lo de Canal Sur es un calentón y que finalmente se siente a negociar”. Concluye que “los aficionados de Málaga o Almería esperan que lleguen a un entendimiento”.

Ángel Gago. Director de cuartetos. “Creo que nos hemos tirado a la piscina muy rápido y el órdago es muy fuerte, muy arriesgado”

El cuartetero Ángel Gago lo tiene muy claro. “Creo que nos hemos tirado a la piscina muy rápido y el órdago es muy fuerte, muy arriesgado. Había un clima de cabreo con Canal Sur y como que estábamos locos por quitarle la retransmisión. Podemos equivocarnos si no sale bien la jugada, si Canal Sur decide no comprar semis y final. Esto ya es de mucha gente de fuera, no solo de Cádiz”, señala con rotundidad. Estima que “no se pueden tomar decisiones solo porque nos gusten más Miriam Peralta y Quique Miranda que Manolo Casal o Fernando Pérez. Parece un castigo por lo que ocurrió en el último Concurso”.

El director en 2020 del cuarteto ‘Vida y obra de Juan Carlos I, bajo D’ dice que “si teníamos las dos opciones y funcionaban, ¿por qué limitarlo a una sola cadena? Si el problema son los horarios, que deben ser, está claro, los que ponga la organización, se podría haber hablado con Canal Sur para arreglarlo”. Insiste en que la decisión de otorgar a Onda Cádiz todos los derechos comporta “mucho riesgo” y se pregunta “¿quién garantiza ahora el dinero de los derechos de retransmisión que estábamos cobrando hasta ahora?”.

El Selu. Director de chirigotas. “Si no se difunde como se debe, perderemos todos. Y esta ciudad no está para perder más cosas”

Para El Selu, que prepara la chirigota ‘Estrés por cuatro’, “en la difusión del Carnaval ha tenido mucha culpa Canal Sur”. Indica que las semifinales y la final “pueden interesar a cualquier cadena porque los picos de audiencia tanto en la tele como en Youtube son enormes y me extrañaría que ninguna cadena se interesase sabiendo que juega a caballo ganador con una audiencia fija”. Por último, advierte que “si no se difunde como se debe, perderemos todos y está ciudad no está para perder más cosas”.

Nandi Migueles, que llevará al Falla el coro ‘Creaciones S.A.’, ve bien “que se confíe en Onda Cádiz, que se adaptaba mejor a nuestros horarios, pero no es lo mismo dar las semifinales y la final por internet que por Canal Sur”. Espera “que no nos salga el tiro por la culata”, aunque cree “que habrá un acuerdo porque interesa a ambas cadenas”.

Tino Tovar. Autor de comparsas. "Creo que deben tenerlo hablado ya entre ambas televisiones, de lo contrario no le veo a esto mucho sentido"

Otro de los que regresan al Concurso es Tino Tovar. Lo hará con la comparsa ‘Oh capitán, my capitán’. “Me sorprende que el Patronato tome esta decisión si Canal Sur ha dicho que en cuanto a las condiciones técnicas que solicitaba, como los horarios de inicio de las funciones para no coincidir con sus informativos, no se trataba de una línea roja y que se podía dialogar sobre el tema”, destaca el coplero. Asimismo considera lo ocurrido “muy arriesgado en el sentido de que sin Canal Sur podemos salir perjudicados todos. La repercusión que ofrece Canal Sur no la puede dar una tele local”. Pero Tovar remata con esta reflexión: “En cualquier caso tengo la sensación de que hay algo que no sabemos, algo que nos perdemos. Creo que deben tenerlo hablado ya entre ambas televisiones, de lo contrario no le veo a esto mucho sentido”.

El director de la comparsa de Martínez Ares, Rafa Velázquez, ofreció su opinión en las redes sociales no entendiendo “los cientos de comentarios hacia una cadena con mucho odio”, en referencia a Canal Sur. Para quien dirigirá en 2020 ‘La chusma selecta’ “en primer lugar creo que confundimos términos, el afecto a Miriam Peralta y Enrique Miranda es más que notorio, yo los adoro, pero sinceramente creo que no es el tema que se trata. Mirando por el bien de mi Carnaval, y mirando por las agrupaciones que después quieren tener el mayor número de actuaciones durante el año, creo que la decisión de no tener a Canal Sur en el mismo paquete de Onda Cádiz es errónea”. Tiene claro que “aquí no sobra ninguna cadena, creo que las dos nos beneficiaban más que quitaban, a la vez que se compenetraban a la perfección”.

Rafa Velázquez. Director de la comparsa de Martínez Ares. “Aquí no sobra ninguna cadena. Creo que las dos nos beneficiaban y se compenetraban”

A su juicio “lo bueno, lo correcto, lo mejor para todos, sería revisar los contratos, hacerles corregir errores del pasado, negociar nuevos acuerdos, sean económicos, publicitarios, de horarios y si me apuras de presentadores, porque no veo descabellado ver a Miriam y Enrique junto a Manolo y Modesto”. Asimismo, “para ambas cadenas les rogaría revisar las formas y maneras técnicas de retransmitir, calidad de imagen y sonido, el streaming...”.

“Pero sobre todo –concluía– veo necesario mirar por el bienestar e intereses de todas las agrupaciones que pasan por el COAC. Al fin y al cabo son las que hacen el concurso y son las grandes protagonistas de la semana grande de Carnaval. En definitiva, veo tan necesaria una cadena como otra. Y el Carnaval de Cádiz, cuanto más lejos llegue mejor”.

También en redes sociales comentaba la situación Faly Pastrana, que regresará al Concurso con el coro ‘Los garabatos’. Decía no querer entrar “en la decisión del Patronato ni en la capacidad de gestión de los distintos elementos que lo componen”. Ni tampoco “en valoraciones profesionales de las personas que presentaron las oferta del concurso, tanto de una como de otra empresa”. Eso sí, finalmente concluía que “Cádiz y nuestra fiesta le debe mucho a la cadena pública andaluza y a sus profesionales. No lo olvidemos”.

Las opiniones vertidas por estos pesos pesados del Carnaval dejan a las claras que este tema les preocupa y que tienen mucho que decir en la polémica.