Las claves de la pugna entre Canal Sur y Onda Cádiz

En una decisión sin precedentes, la Junta Ejecutiva del COAC decidió ayer aceptar la oferta de Onda Cádiz para retransmitir por televisión el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2020. De esta forma, la cadena local arrebata los derechos a Canal Sur, que ha venido emitiendo el COAC desde 1990 y en acuerdo con Onda Cádiz en los últimos años. La arriesgada apuesta de la cadena municipal sobrepasará el millón de euros por los tres próximos años, puesto que la oferta ha sido de 380.500 euros más IVA por cada uno de ellos. La intención de la cadena local es vender los derechos de las semifinales y la final a otro operador, que no sería otro que Canal Sur, que ayer lamentó la decisión adoptada por la Junta del COAC de conceder los derechos a un único operador “y no haber valorado la ventajosa oferta” presentada el 21 de noviembre. El malestar entre los directivos de la RTVA es tal que este periódico ha podido saber que en su espíritu no está alcanzar acuerdo alguno con otro operador de televisión y que se reserva el derecho a no negociar con Onda Cádiz. Considera la cadena autonómica que esta decisión va a en detrimento de los intereses de Cádiz y su Carnaval, puesto que, entienden, Onda Cádiz no aseguraría la difusión de la fiesta tal y como ha hecho la RTVA desde 1990. Además, advertía que “a día de hoy” no tiene acuerdo alguno “con el operador adjudicatario de los derechos”. En la RTVA sienten que les han dado “con la puerta en las narices” después de tantos años apostando por la fiesta gaditana.

En la decisión ha pesado, además de la oferta económica, similar a la de la RTVA, la disponibilidad de Onda Cádiz para adaptarse a los horarios de las sesiones del COAC y a emitir en directo las actuaciones de la cantera al inicio de las mismas, hecho que motivó una gran polémica en 2019 entre la Junta del COAC y la cadena autonómica. La intención de la organización es que al menos preselección, cuartos de final y semifinales comiencen a las ocho de la tarde para no demorar en exceso las sesiones. Según comunicaba el Ayuntamiento en nota de prensa “la radiotelevisión pública municipal ha manifestado expresamente que la retransmisión se adaptará a los horarios que marque la Junta Ejecutiva del COAC para cada sesión y retransmitirá íntegramente cada una de ellas sin condicionar su desarrollo”.

Por su parte, Canal Sur solicitaba un compromiso cerrado de escaleta y horarios de funciones aprobado con al menos 15 días de antelación. Además, con objeto de mantener el informativo regional Noticias 2, proponía iniciar las semifinales y la final a las 21.05 horas, amén de establecer un espacio temporal mínimo entre actuaciones, aunque ayer especificaba que en ningún caso estas eran unas condiciones innegociables y sí una propuesta abierta a un posible acuerdo “que ni siquiera se ha valorado”.

El Ayuntamiento explicó que los colectivos que integran el Patronato han valorado además la reciente renovación de los equipos de Onda Cádiz y la alta definición que ofrece para las retransmisiones.

En la misma nota se especifica que “cualquier cadena que quiera tener la señal del concurso carnavalesco de 2020 tendrá ahora que negociar con Onda Cádiz”, emisora que según el Consistorio “pretende dar una cobertura amplia, profesional, especializada y a la altura de la importancia y la repercusión que tiene en la actualidad el Carnaval de Cádiz”.

La novedosa situación a la que se ha llegado parte de la premisa impuesta por la Junta del COAC de firmar un único contrato con una sola cadena, en lugar del acuerdo compartido de los últimos concursos. Ahora, si la RTVA está interesada, deberá negociar con Onda Cádiz para obtener los derechos de las semifinales y la final y, como en los últimos años, compartir la emisión de los cuartos. Todo parece indicar que Onda Cádiz se ha lanzado en la confianza de que la RTVA acabe pagando por las semifinales y la final. De lo contrario, su gran reto será amortizar la fuerte apuesta económica. Los colectivos carnavalescos se mueven en la certeza de que Canal Sur aceptará y se ahorrará aproximadamente el 50 por ciento de lo que ha ofertado.

En el caso de que la cadena autonómica rechazara la compra, la Junta del COAC tendría que plantearse cómo se llevaría a cabo la difusión del Concurso para toda Andalucía, ya que es improbable que otras grandes cadenas tengan intención de emitirlo. Y en el caso de que Onda Cádiz estime que puede ofrecer el COAC por internet, la difusión no sería la misma teniendo en cuenta la cantidad de hogares andaluces, con personas mayores, que no tendrían la oportunidad de acceder de esa forma a las actuaciones de las agrupaciones. Este hecho puede ir en contra de los intereses de las agrupaciones y sus lógicas aspiraciones de que las vean cuanto más personas mejor. Sobre todo de las punteras, a las que un menor alcance de sus actuaciones fuera de Cádiz puede perjudicarles en ingresos por patrocinio, puesto que las empresas que apuesten por ellas querrán que sus logotipos se vean en todas partes. De la misma manera, las firmas interesadas en pagar por la publicidad estática deberán valorar también si la difusión les compensa o renegociar a la baja las cantidades aportadas en estos años.

La oferta de la RTVA

Canal Sur había ofrecido 380.500 más IVA, añadiendo variables en función del retorno obtenido, medido en términos de audiencia de las semifinales y la final. Así, podría llegar a abonar más de 50.000 euros más por cada año. Además, se ofrecía una mejora anual,para los años 2021 y 2022, de 7.000 euros. La cadena regional pretendía, como en años anteriores, los derechos exclusivos de las semifinales y la final, y negociar con otra cadena la cesión de los derechos para la emisión compartida de cuartos y en exclusiva para esa cadena las preliminares. Igualmente ofrecía ingresos compartidos al 50 por ciento de la publicidad estática con un mínimo garantizado para la Junta del COAC.